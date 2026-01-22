قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى
المشاط: جهود مكثفة لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص
خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم
حسام حسن: الجماهير المغربية لها الحق في تشجيع أي منتخب وساعدونا للاستعداد للمونديال
محمد الباز يفتح الصناديق المغلقة لرحيل صاحب نوبل في معرض الكتاب
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية بالشرق الأوسط

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين، قال إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط.


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 71,562 شهيدا و171,379 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أشار الإسعاف والطوارئ بغزة إلى وفاة رضيع بسبب موجة البرد القارس في منطقة البريج وسط قطاع غزة

وفي وقت لاحق استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيد و7 إصابات بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية .

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان لها: وفاة الطفلة شذى ابو جراد رضيعة (6 شهور) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 9 وفيات.

وأضافت : ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر): بلغ  إجمالي عدد الشهداء: 466 وإجمالي عدد الإصابات: 1,294 وإجمالي حالات الانتشال: 713.

فيما إرتفعت  الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023  لـ  71,551 شهيد و 171,372 مصاب.

