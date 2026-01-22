جنيف للدراسات: إسرائيل لا تستطيع إفساد أي قرار لمجلس السلام

قال رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات، إن مشاركة دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تلعب دورًا حاسمًا في التزام إسرائيل بالقرارات المتعلقة بقطاع غزة، موضحا أن الزخم الدولي الحالي، خصوصًا من الجانب الأمريكي، الذي يمتلك قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة وثقة دولية واسعة، يزيد من احتمالية تنفيذ هذه القرارات خلال المئة يوم القادمة، مشيرًا إلى إعلان رئيس اللجنة الفلسطينية عن فتح معابر غزة في الاتجاهين الأسبوع المقبل.

وأضاف سعد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مراقبة تنفيذ هذه القرارات ستكون دقيقة، مشيرًا إلى تصريحات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، حول حساسية المرحلة المقبلة وضرورة الالتزام بالبنود، مع تحذيرات أمريكية واضحة لحركة حماس من استخدام القوة بأي شكل.

وأشار سعد إلى أن الولايات المتحدة ستعتمد سياسة "العصا والجزرة"، كما في ملفات دولية أخرى، داعمًا جهود إعادة إعمار غزة اقتصاديًا من خلال مؤتمر قادم في نيويورك، كما أكد على أهمية دور الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية وقطر والإمارات في تليين المواقف، وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ القرارات دون تصعيد التوتر، مستفيدين من علاقاتهم الوثيقة بحركة حماس.

