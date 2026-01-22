قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
إسرائيل لا تستطيع إفساد أي قرار لمجلس السلام.. تفاصيل

قال رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات، إن مشاركة دول كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تلعب دورًا حاسمًا في التزام إسرائيل بالقرارات المتعلقة بقطاع غزة، موضحا أن الزخم الدولي الحالي، خصوصًا من الجانب الأمريكي، الذي يمتلك قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة وثقة دولية واسعة، يزيد من احتمالية تنفيذ هذه القرارات خلال المئة يوم القادمة، مشيرًا إلى إعلان رئيس اللجنة الفلسطينية عن فتح معابر غزة في الاتجاهين الأسبوع المقبل.

وأضاف سعد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مراقبة تنفيذ هذه القرارات ستكون دقيقة، مشيرًا إلى تصريحات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، حول حساسية المرحلة المقبلة وضرورة الالتزام بالبنود، مع تحذيرات أمريكية واضحة لحركة حماس من استخدام القوة بأي شكل.

وأشار سعد إلى أن الولايات المتحدة ستعتمد سياسة "العصا والجزرة"، كما في ملفات دولية أخرى، داعمًا جهود إعادة إعمار غزة اقتصاديًا من خلال مؤتمر قادم في نيويورك، كما أكد على أهمية دور الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية وقطر والإمارات في تليين المواقف، وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ القرارات دون تصعيد التوتر، مستفيدين من علاقاتهم الوثيقة بحركة حماس.

