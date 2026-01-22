قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
اليوم العالمي للتعليم 32.9 مليون طالب بالتعليم في مصر عام 2024/ 2025

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر عام 2018 ويتم الاحتفــال بــه فــي 24 يناير من كل عام احتفاءً بدور التعليم في السلم والتنمية.

 وذلك من خلال إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع مدى الحياة والتركيز على حق الفرد في التعليم، ويأتى هذا اليوم لتكريم المُعلمين والمتعلمين وإبراز أهمية التعليم في بناء الأمم المتقدمة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الخميس الموافـــق  22  / 1 / 2026 بيانات إحصائية .

مؤشرات عالمية

250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة، و763 مليون شخص أميّ من الكبار- اليونسكو 2025

أهم مؤشرات التعليم في مصر

- 32.9 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة في مصر عام (2024/2025).

- تم محو أمية 797 ألف فرد في مصر عام 2025 

 التعليم قبل الجامعى  

- بلغ عدد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى 28.9 مليون عام (2024/2025).

- بلغت كثافة الفصول في مرحلة التعليم الابتدائى 39، التعليم الاعدادى 41، التعليم الثانوى العام 38، التعليم الثانوى الفني 36 عام (2024/2025).

- بلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس في مرحلة التعليم الابتدائى 22، التعليم الاعدادى 21، التعليم الثانوى العام 21، التعليم الثانوى الفني 20 عام (2024/2025).

- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية  0.2 % عام (2024/2025).

- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الاعدادية % عام (2024/2025).

- بلغت نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت 92.9%.

 مقيدين التعليم العالى  

- بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 39.5 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي (2024/2025).

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 4 مليون طالب خلال العام الدراسي (2024/2025).

- بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 59.2٪، والجامعات التكنولوجية 0.9% وبالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية 12.4٪، والمعاهد العليا الخاصة 21.1 ٪، والأكاديميـات 1.2٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.2٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2024/2025).

- بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي 166.2 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون خلال العام الدراسي (2024/2025). 

- احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى محلياً بين الجامعات المصرية طبقاً للتصنيف السنوي للجامعات حول العالم  (QS) تليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تليها جامعة عين شمس خلال العام الدراسي (2024/2025).  

خريجي التعليم العالي

- بلغ عدد خريجى التعليم العالى743.1 ألف عام 2024 .

- بلغت نسبة خريجى مجال الاعمال والإدارة والقانون 31.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه  بنسبة 16.1٪ ثم مجال التعليم ومجال الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 11.8% لكلاهما ثم مجال الهندسة والتصنيع والبناء بنسبة 9.5 % ثم مجال العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام بنسبة 4.7 % ثم مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 4.3 % ثم مجال العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 3.7 % ثم مجال الخدمات بنسبة 3.6 % ثم مجال الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك والبيطرة بنسبة 3.0 % وذلك طبقاً للتصنيف الدولى الموحد للتعليم "اسكد".

 الدرجات العلمية العليا

- بلغ إجمالي عدد الحاصلين على  درجات علمية (دبــــلوم - ماجستير -  دكتوراه ) 122.9 الف من الجـــامعات المصرية عام 2024 .

