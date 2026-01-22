اليوم العالمي للتعليم 32.9 مليون طالب بالتعليم في مصر عام 2024/ 2025

بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر عام 2018 ويتم الاحتفــال بــه فــي 24 يناير من كل عام احتفاءً بدور التعليم في السلم والتنمية.

وذلك من خلال إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع مدى الحياة والتركيز على حق الفرد في التعليم، ويأتى هذا اليوم لتكريم المُعلمين والمتعلمين وإبراز أهمية التعليم في بناء الأمم المتقدمة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الخميس الموافـــق 22 / 1 / 2026 بيانات إحصائية .

مؤشرات عالمية

250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة، و763 مليون شخص أميّ من الكبار- اليونسكو 2025

أهم مؤشرات التعليم في مصر

- 32.9 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة في مصر عام (2024/2025).

- تم محو أمية 797 ألف فرد في مصر عام 2025

التعليم قبل الجامعى

- بلغ عدد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى 28.9 مليون عام (2024/2025).

- بلغت كثافة الفصول في مرحلة التعليم الابتدائى 39، التعليم الاعدادى 41، التعليم الثانوى العام 38، التعليم الثانوى الفني 36 عام (2024/2025).

- بلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس في مرحلة التعليم الابتدائى 22، التعليم الاعدادى 21، التعليم الثانوى العام 21، التعليم الثانوى الفني 20 عام (2024/2025).

- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية 0.2 % عام (2024/2025).

- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الاعدادية % عام (2024/2025).

- بلغت نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت 92.9%.

مقيدين التعليم العالى

- بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 39.5 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي (2024/2025).

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 4 مليون طالب خلال العام الدراسي (2024/2025).

- بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 59.2٪، والجامعات التكنولوجية 0.9% وبالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية 12.4٪، والمعاهد العليا الخاصة 21.1 ٪، والأكاديميـات 1.2٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.2٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2024/2025).

- بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي 166.2 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون خلال العام الدراسي (2024/2025).

- احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى محلياً بين الجامعات المصرية طبقاً للتصنيف السنوي للجامعات حول العالم (QS) تليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تليها جامعة عين شمس خلال العام الدراسي (2024/2025).

خريجي التعليم العالي

- بلغ عدد خريجى التعليم العالى743.1 ألف عام 2024 .

- بلغت نسبة خريجى مجال الاعمال والإدارة والقانون 31.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة والرفاه بنسبة 16.1٪ ثم مجال التعليم ومجال الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 11.8% لكلاهما ثم مجال الهندسة والتصنيع والبناء بنسبة 9.5 % ثم مجال العلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام بنسبة 4.7 % ثم مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 4.3 % ثم مجال العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 3.7 % ثم مجال الخدمات بنسبة 3.6 % ثم مجال الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك والبيطرة بنسبة 3.0 % وذلك طبقاً للتصنيف الدولى الموحد للتعليم "اسكد".

الدرجات العلمية العليا

- بلغ إجمالي عدد الحاصلين على درجات علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه ) 122.9 الف من الجـــامعات المصرية عام 2024 .