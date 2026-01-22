تعاون بين العمل وإبدأ إديو لتشغيل مراكز التدريب وفق أحدث المعايير المهنية

وقّع وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ومنظومة الفحص المهني، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العنصر البشري وفق أحدث المعايير المهنية...ويأتي هذا التعاقد بين وزارة العمل، بصفتها الجهة المتعاقدة، وشركة «ابدأ إديو للتدريب والتطوير»، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في التدريب وبناء القدرات، والذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وتمثّلها في التوقيع الدكتورة/ أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة، والدكتور/ منصور وهبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب...ويهدف العقد إلى إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، بما يشمل تطوير البرامج التدريبية، ورفع كفاءة المدربين، وتطبيق منظومة حديثة للمراقبة والتقييم، إلى جانب إدارة وتشغيل منظومة الفحص المهني، بما يضمن جودة المخرجات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها محليًا ودوليًا.

وأكد الوزير محمد جبران أن هذا التعاقد يأتي في ضوء أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبعد دراسة فنية ومالية مستفيضة، وبما يحقق حسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمراكز التدريب. وأشار إلى أن تطوير منظومة التدريب المهني يُعد أحد المحاور الرئيسية لدعم التشغيل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل... وأوضح الوزير أن العقد يمتد لمدة عام واحد قابل للمد وفقًا للضوابط القانونية، ويشمل تقديم خدمات متكاملة لإدارة وتشغيل المراكز، والتسويق للبرامج التدريبية، وتنفيذ الدورات المهنية والتنموية، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم...وشدد الوزير على أن وزارة العمل ستتولى المتابعة والتقييم الدوري لأداء الشركة المنفذة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني، لضمان الالتزام الكامل ببنود التعاقد وتحقيق المستهدفات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ويأتي هذا التعاقد ضمن جهود وزارة العمل لتحديث منظومة التدريب المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كوادر مدرَّبة ومؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، دعمًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري…