ماكرون: البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في البحر المتوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في البحر المتوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ولفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار في منتدى دافوس أمس ليس فقط لخطابه، بل أيضاً لارتدائه نظارات شمسية عاكسة داخل القاعة.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس الفرنسي يعاني من نزيف تحت الملتحمة، وهي حالة غير ضارة ناتجة عن تمزق أحد الأوعية الدموية في العين. ورغم أن مظهرها قد يبدو مقلقاً، إلا أنها غير مؤلمة، ولا تؤثر على الرؤية، وعادةً ما تشفى من تلقاء نفسها في غضون أسابيع.

فقد ارتدى ماكرون نظارة شمسية زرقاء عاكسة لافتة للنظر أثناء إلقائه كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. ووفقًا لتقارير إعلامية، يعاني الرئيس الفرنسي من نزيف تحت الملتحمة، وهو عبارة عن تمزق في أحد الأوعية الدموية في عينه.

على الرغم من عدم وجود سبب رسمي وراء هذا الملحق، إلا أن التقارير نسبته إلى الحالة الطبية المستمرة - وهي بقعة حمراء زاهية غير ضارة على بياض العين، ناجمة عن تمزق وعاء دموي صغير تحت الملتحمة.