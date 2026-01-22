لماذا ارتدى الرئيس الفرنسي نظارة شمسية في منتدى دافوس؟ اعرف القصة

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأنظار في منتدى دافوس أمس ليس فقط لخطابه، بل أيضاً لارتدائه نظارات شمسية عاكسة داخل القاعة.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس الفرنسي يعاني من نزيف تحت الملتحمة، وهي حالة غير ضارة ناتجة عن تمزق أحد الأوعية الدموية في العين. ورغم أن مظهرها قد يبدو مقلقاً، إلا أنها غير مؤلمة، ولا تؤثر على الرؤية، وعادةً ما تشفى من تلقاء نفسها في غضون أسابيع.

فقد ارتدى ماكرون نظارة شمسية زرقاء عاكسة لافتة للنظر أثناء إلقائه كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. ووفقًا لتقارير إعلامية، يعاني الرئيس الفرنسي من نزيف تحت الملتحمة، وهو عبارة عن تمزق في أحد الأوعية الدموية في عينه.

على الرغم من عدم وجود سبب رسمي وراء هذا الملحق، إلا أن التقارير نسبته إلى الحالة الطبية المستمرة - وهي بقعة حمراء زاهية غير ضارة على بياض العين، ناجمة عن تمزق وعاء دموي صغير تحت الملتحمة.

خلال فعالية عسكرية أقيمت الأسبوع الماضي في جنوب فرنسا، شوهد ماكرون بعين حمراء وكان يرتدي نظارة شمسية مماثلة. ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد مازح الرئيس البالغ من العمر 48 عامًا بشأن ذلك، واصفًا إياه بـ"عين النمر"، في إشارة إلى أغنية فرقة الروك "سرفايفر" التي استُخدمت في فيلم الملاكمة "روكي 3" عام 1982.

نزيف تحت الملتحمة



بحسب الأطباء، عند حدوث تمزق صغير في ملتحمة العين، يبدأ الدم بالتسرب، مما يؤدي إلى تحول بياض العين إلى اللون الأحمر الفاتح. في حالة النزيف تحت الملتحمة، ينحصر الدم في الملتحمة، فلا يتحرك ولا يمكن مسحه. ولكن بما أن الدم لا يصل إلى القرنية أو داخل العين، فإن الرؤية لا تتأثر.

قد تبدو البقع الحمراء الناتجة عن نزيف تحت الملتحمة مخيفة، لكن معظم الحالات لا تسبب أي أعراض أخرى ولا تحتاج إلى علاج، وعادةً ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة.

أسباب نزيف تحت الملتحمة



قد تؤدي بعض الحالات الصحية إلى ارتفاع ضغط الدم لفترة وجيزة، وهو ما يقول الخبراء إنه قد يتسبب في تمزق الأوعية الدموية في العين. وتشمل هذه الحالات عادةً ما يلي:

الإجهاد - أثناء السعال أو العطس أو التقيؤ أو أثناء استخدام المرحاض

إصابةإلى رأسك أو عينك، بما في ذلك العدوى

الرفع أو الدفع أو الانحناء للأمام

فرك عينك بشدة

ارتداء العدسات اللاصقة

تناول أدوية مثل مميعات الدم

السكري



علامات وأعراض نزيف تحت الملتحمة



يقول الأطباء إنه باستثناء احمرار العين، لا توجد أعراض أخرى قد تظهر. لا يسبب نزيف تحت الملتحمة ألمًا أو تورمًا، كما أنه لا يؤثر على الرؤية. معظم المصابين بهذا النوع من النزيف لا يدركون ذلك إلا عند النظر في المرآة أو عندما يخبرهم أحدهم.

ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، قد يكون هناك تهيج طفيف أو خفيف، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك إفرازات أو أي أعراض أخرى.

هل هناك أي مضاعفات محتملة لهذه الحالة؟



في معظم الحالات، يكون النزيف تحت الملتحمة غير ضار ولا يؤدي إلى أي مضاعفات خطيرة أو شديدة. ونادرًا ما تكون علامة على وجود اضطراب كامن خطير مثل:

أمراض الأوعية الدموية

اضطراب النزيف أو تجلط الدم.

الربو الحاد

الصدمة غير العرضية

إصابة شديدة في العين

المصدر: timesnownews

