الجو قالب حر شوية.. كيف تحمي نفسك من الجفاف

في الأيام الماضية تغير الطقس خلال ساعات النهار وأصبحت الحرارة مرتفعة بشكل أكبر مما يعرض الجسم للجفاف.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق تساعد في الحماية من الجفاف.

الوقاية من الجفاف

للوقاية من الجفاف، ينبغي شرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات و يكون جعل الشعور بالعطش المؤشر المثالي اليومي الدليل الإرشادي الملائم لدى الأصحاء.

وقد يحتاج الأفراد لتناول المزيد من السوائل في حالة الإصابة بالحالات مثل ما يلي:

القيء أو الإسهال

إذا كان الطفل مصابًا بالقيء أو الإسهال، ينبغي إعطاؤه المزيد من الماء أو محلول معالجة الجفاف الفموي عند ظهور أول علامات المرض. ولا يجوز الانتظار إلى حدوث الجفاف.

التدريبات الشاقة

بشكل عام، يُعد بدء ترطيب الجسم وترويته قبل التدريبات الشاقة إجراءً مثاليًا كما أن إخراج الكثير من البول الصافي الخفيف مؤشر جيد على جودة تروية الجسم وفي أثناء التدريبات، يمكن تناول السوائل على فترات منتظمة والاستمرار في تناول الماء أو غيره من السوائل بعد انتهاء التدريبات.

الطقس الحار أو البارد

يحتاج الإنسان إلى شرب المزيد من الماء في الطقس الحار أو الرطب للمساعدة في تقليل درجة حرارة الجسم واستبدال ما يفقده في أثناء التعرُّق وقد يحتاج الإنسان لمزيد من الماء أيضًا في الطقس البارد لمقاومة فقدان الرطوبة بسبب الهواء الجاف وخاصةً مع الارتفاعات الكبيرة.

المرض

يُصاب البالغون الكبار في معظم الحالات بالجفاف بسبب الحالات المرضية البسيطة، مثل الإنفلوانزا والتهاب الشعب الرئوية أو عدوى المثانة

ينبغي التأكد من شرب المزيد من السوائل عند عدم الشعور بحالة صحية جيدة.