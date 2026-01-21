أخطر ملفات المنطقة.. ترامب عن الرئيس السيسي: له دور محوري في ملف غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تعاون كبير جدًا بين الرئيس السيسي وترامب، مضيفا أن الرئيس الأمريكي ترامب أشاد بكلمة الرئيس السيسي، وأكد أن الرئيس السيسي يلعب دورًا أساسيًا في غزة، وأثنى على الدور المصري فيما يحدث في غزة.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، «دائمًا الرئيس ترامب يشيد بالرئيس السيسي ومصر، والرئيس ترامب لا يتحدث عن أحد هكذا.

وتابع: أوروبا يهاجمها دائمًا، ويقول لهم: لولا أمريكا لكنتم تتحدثون الفرنسية أو الألمانية، ومفيش حاجة بتم إلا بوجود مصر، وجود مصر أساسي، والرئيس ترامب تحدث في هذا الموضوع بمنتهى القوة»".

ملف سد النهضة

ولفت إلى أن ملف سد النهضة شهد تطورات مهمة منذ عام 2020، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عادت للحديث عن محاولة جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي من أجل التوصل إلى حل للأزمة، وذلك في ظل تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم رضاه عن أي مساس بمياه نهر النيل.