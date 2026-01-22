قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أم مسيطرة.. عبير منير تكشف تفاصيل شخصيتها بمسلسل حق ضايع

عبير منير
عبير منير
سعيد فراج

كشفت الفنانة عبير منير، كواليس مشاركتها في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت عبير منير في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «المسلسل ده من المسلسلات أول ما جالي مسكت الصبح خلصت تاني يوم الصبح من كتر ما المسلسل شيق البناء الدرامي مظبوط الشخصيات كلها متكاملة فيه فكر فيه كلها ساسبانس وحاجات تنقلك من حتة لحتة». 

وتابعت عبير منير: «مسلسل محترم بقول مبروك لقطاع الانتاج العودة الحميدة إن شاء الله بمسلسل حق ضايع هنرجع روائع قطاع الانتاج اللي تربينا عليها وتعودنا عليها إن شاء الله». 

وحول شخصيتها في مسلسل حق ضايع، قالت عبير منير: «بجسد شخصية دولت وهي أم مسيطرة جدا على ابنها بتتحكم في كل حاجة يعني مش عايزاه يتجوز دي أو يعرف دي.. فهي متحكمة في مشاعره كمان فأنا عجبني الدور لأن أنا بحب الشخصيات القوية والمسيطرة دي بحس إن هي بيطلع منها حاجة»

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

عبير منير الفنانة عبير منير مسلسل حق ضايع مسلسلات رمضان

