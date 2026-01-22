اتعودت أعمل أدوار مختلفة .. مدحت تيخا يكشف كواليس مشاركته بمسلسل حق ضايع

كشف الفنان مدحت تيخا، كواليس مشاركته في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال مدحت تيخا، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «فرحان جداً بعودة ماسبيرو للإنتاج مرة تانية هذا الصرح العظيم العريق اللي اتربينا كلنا على أعماله ومش إحنا بس، الوطن العربي كله اتربي على أعمال ماسبيرو وقطاع الإنتاج محدش يقدر ينكر إن أعظم أعمال الدراما العربية كانت إنتاج قطاع الإنتاج وماسبيرو».

وتابع مدحت تيخا: «سعيد جدا بمشاركتي في مسلسل حق ضايع وهو مكون من 15 حلقة أحداثه أكشن تشويقي، بعمل شخصية اسمها معتز هو ديزاينى دعاية وإعلان شخصية مختلفة عني تماما عن كل الناس المتعودة تشوفني فيه شخصية جادة جدا مش هحرق حاجة بس هو عنده مشكلتين في حياته مشكلة في الحياة المهنية ومشكلة في الحياة الشخصية المشكلتين دول بيتصعدوا مع الأحداث بيعملوا صدمة في حياته مش هنعرف إيه هي غير في الأحداث إن شاء الله».

وأضاف مدحت تيخا: «اتعودت إن أنا أعمل أدوار مختلفة وأنماط مختلفة وشخصيات مختلفة وده اللي أنا بحبه أنا بحاول أعمل الدور الجديد علي واللي ما عملتوش قبل كده عملت الشر قبل كده في مسلسل خلف الله مع الراحل العظيم نور الشريف، بعد ما كنت عامل شيخ العرب همام مع العظيم يحيى الفخراني دور طيب جداً الشيخ سلام .. ودور معتز اللي بعمله في مسلسل حق ضايع عمري ما عملتها قبل كده في حياتي».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.