قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اتعودت أعمل أدوار مختلفة .. مدحت تيخا يكشف كواليس مشاركته بمسلسل حق ضايع

مدحت تيخا
مدحت تيخا
سعيد فراج

كشف الفنان مدحت تيخا، كواليس مشاركته في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقال مدحت تيخا، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «فرحان جداً بعودة ماسبيرو للإنتاج مرة تانية هذا الصرح العظيم العريق اللي اتربينا كلنا على أعماله ومش إحنا بس، الوطن العربي كله اتربي على أعمال ماسبيرو وقطاع الإنتاج محدش يقدر ينكر إن أعظم أعمال الدراما العربية كانت إنتاج قطاع الإنتاج وماسبيرو». 

وتابع مدحت تيخا: «سعيد جدا بمشاركتي في مسلسل حق ضايع وهو مكون من 15 حلقة أحداثه أكشن تشويقي، بعمل شخصية اسمها معتز هو ديزاينى دعاية وإعلان شخصية مختلفة عني تماما عن كل الناس المتعودة تشوفني فيه شخصية جادة جدا مش هحرق حاجة بس هو عنده مشكلتين في حياته مشكلة في الحياة المهنية ومشكلة في الحياة الشخصية المشكلتين دول بيتصعدوا مع الأحداث بيعملوا صدمة في حياته مش هنعرف إيه هي غير في الأحداث إن شاء الله». 

وأضاف مدحت تيخا: «اتعودت إن أنا أعمل أدوار مختلفة وأنماط مختلفة وشخصيات مختلفة وده اللي أنا بحبه أنا بحاول أعمل الدور الجديد علي واللي ما عملتوش قبل كده عملت الشر قبل كده في مسلسل خلف الله مع الراحل العظيم نور الشريف، بعد ما كنت عامل شيخ العرب همام مع العظيم يحيى الفخراني دور طيب جداً الشيخ سلام .. ودور معتز اللي بعمله في مسلسل حق ضايع عمري ما عملتها قبل كده في حياتي». 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

مدحت تيخا الفنان مدحت تيخا مسلسل حق ضايع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم لمواجهة تسارع العصر

مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة منهج علمي يوازن بين النص والواقع ويخاطب الشباب بلغتهم

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد