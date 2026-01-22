الشد العضلي الليلي.. احترس هذه الأدوية تسبب تشنج القدم

يعد الشد العضلي الليلي من المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص في العالم ، فما السبب فيها؟

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف أسباب الشد العضلي الليلي واخطر الأدوية التي تسبب هذه المشكلة.

أسباب الشد العضلي الليلي



نعرض لكم أسباب الشد العضلي وتشنجات الساق الليلية :

الجلوس لفترات طويلة (كما هو الحال في وظيفة مكتبية).

الإفراط في استخدام عضلاتك.

الوقوف أو العمل على أرضيات خرسانية.

سوء وضعية الجسم خلال النهار.

الفشل الكلوي، وتلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري، ونقص المعادن، ومشاكل في تدفق الدم.

ادوية تسبب تشنجات الساق

للأدوية آثار جانبية وقد يكون الدواء الذي تتناوله حاليًا هو سبب تشنجات الساق.

في هذه الحالة، استشر طبيبك لتحديد فوائد ومخاطر الدواء مقابل آثاره الجانبية وقد يصف لك طبيبك دواءً آخر لا يسبب تشنجات الساق كأثر جانبي.

تشمل الأدوية التي تسبب تشنجات الساق كأثر جانبي ما يلي:

ألبوتيرول/إبراتروبيوم (كومبينت®).

الإستروجينات المقترنة .

كلونازيبام (كلونوبين®).

مدرات البول .

جابابنتين (نيورونتين®).

نابروكسين (نابروسين®).

بريجابالين (ليريكا®)

الستاتينات .

زولبيديم (أمبين®).

سيرترالين (زولوفت®).

فلوكستين (بروزاك®).

سيليكوكسيب (سيليبريكس®).

يمكن أن تسبب علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي تلفًا في الأعصاب.