برلمان

التنسيقية تستقبل وزير الثقافة وتطلق فعالياتها في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

شهد اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة الـ57، استقبال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أثناء جولة تفقدية لأروقة وأجنحة المعرض.

كما استقبلت التنسيقية الفنان دانييلي سيبي وفرقة الموسيقى الإيطالية التي قدمت مجموعة من المقطوعات على المسرح الكبير، إلى جانب استضافة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي وعدد من طلاب جامعة القاهرة، والمبدعين ورواد المعرض، في المكان المخصص للتنسيقية بجناح "عصير الكتب" بصالة 2.

 فعالياتها في اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

 

واستعرض أعضاء التنسيقية أهدافها أمام الشباب، وواصلوا توزيع كتاب "ويبقى الأثر" الذي يروي سيرة النائب الراحل أحمد زيدان، كما قدموا المساعدة لزوار المعرض في انتقاء الكتب المختلفة.

ومن المقرر أن تنظم التنسيقية غداً الجمعة أولى ندواتها الثقافية بعنوان: "القصة ما قبل الأخيرة وترابط الأسرة العربية"، حيث يلقي الدكتور خالد غطاس كلمته في القاعة الرئيسية بلازا 1، ضمن برنامج فعاليات المعرض.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

