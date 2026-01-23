قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
سعر الذهب اليوم 23-1-2026
مالك تيك توك الصيني يبرم صفقة لمنع حظره في أمريكا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل غلق المنبه وعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر فيه إثم؟ الموقف الشرعي

حكم ترك صلاة الفجر بسبب النوم
حكم ترك صلاة الفجر بسبب النوم
عبد الرحمن محمد

 مسألة غلق المنبه وعدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر أثارت تساؤلات عديدة بين كثير من المسلمين، خاصة مع صعوبة الاستيقاظ في هذا التوقيت المتأخر من الليل، رغم ما لصلاة الفجر من منزلة عظيمة عند الله عز وجل، باعتبارها مقياسًا صادقًا لمدى صدق الإيمان والتضحية بلذة النوم ابتغاء مرضاة الله، وهي من الصلوات التي وُصف المتهاون بها بصفات المنافقين.

وفي هذا السياق، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين يقول فيه: «كلما أنوي القيام لصلاة الفجر يغلبني النوم ولا أستطيع الاستيقاظ، فهل عليّ إثم؟ وماذا أفعل؟».

وأكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الشرع الشريف حدّد أوقاتًا معلومة لأداء الصلوات الخمس، وأنه يجب على المسلم قضاء الصلاة التي فاتته متى تذكّرها أو استيقظ لها.

حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس

وأوضح ممدوح، خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟»، أن من أخّر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس متعمدًا يأثم شرعًا، ويجب عليه أداء الصلاة قضاءً.

وبيّن أن وقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الثاني، المعروف بـ«الفجر الصادق»، وهو بداية انقشاع ظلمة الليل وظهور أول بياض الصبح المختلط بالسواد، ومع انتشار الضوء في الآفاق يؤذن المؤذن إيذانًا بدخول وقت صلاة الصبح وانتهاء وقت صلاة العشاء والتهجد وقيام الليل، وينتهي وقت الفجر بشروق الشمس.

وأضاف أمين الفتوى أن من فاتته صلاة الفجر لعذر شرعي، كالنوم أو النسيان، لا يأثم، لكن يجب عليه المبادرة بقضائها فور الاستيقاظ أو التذكّر، دون تأخيرها إلى صلاة أخرى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، موضحًا أنه لا يوجد وقت نهي لقضاء الصلاة الفائتة، فلو لم ينتبه المصلي لصلاة الصبح إلا وقت الظهر، وجب عليه أن يصلي الفجر أولًا ثم الظهر.

أفضل طريقة للاستيقاظ لصلاة الفجر

من جانبه، أوضح الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أن أفضل وسيلة للاستيقاظ لصلاة الفجر هي النهوض فور الاستيقاظ وعدم الاستسلام لوساوس الشيطان التي تدفع إلى غلق المنبه والعودة للنوم، وهو ما يؤدي غالبًا إلى الاستغراق في النوم وعدم الاستيقاظ إلا في الصباح.

وأشار إلى أن الجلوس سريعًا على سرير النوم بمجرد الاستيقاظ يساعد على طرد النعاس ووساوس الشيطان، ثم التوجه مباشرة إلى الوضوء وأداء الصلاة، وبعدها يمكن العودة للنوم، مؤكدًا أن العزم الصادق والنية الخالصة للاستيقاظ لصلاة الفجر من أهم الأسباب المعينة على ذلك.

هل غلق المنبه وعدم الاستيقاظ للفجر يُعد إثمًا؟

وأوضح جمهور العلماء أن غلق المنبه وعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر يكون فيه إثم إذا كان عن تعمد وتفريط، خاصة إذا كان الشخص يحرص على ضبط المنبه لأمور الدنيا كأوقات العمل، ولا يحرص على ضبطه للصلاة، لما في ذلك من استهانة بالصلاة وترك لها بغير عذر.

أما إذا تم غلق المنبه حال النوم دون قصد التخلي عن الصلاة، فإن النائم مرفوع عنه القلم، ولا إثم عليه، على أن يبادر بأداء صلاة الفجر فور استيقاظه، مؤكدين أن الأخذ بالأسباب، كضبط المنبه وطلب المساعدة، واجب، فإذا أدى التفريط فيها إلى فوات الصلاة كان ذلك إثمًا، أما غلبة النوم بغير قصد فهي معذورة شرعًا.

دار الإفتاء صلاة الفجر حكم ترك صلاة الفجر بسبب النوم غلق المنبه حكم عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر كيف أستيقظ لصلاة الفجر الصلوات الخمس وقت صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق

بنك ناصر

بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

ترشيحاتنا

أنواع الخبز

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

خالد الصاوى

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

كمال أبو رية

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد