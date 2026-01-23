وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2026 .

وجاء في نص البرقية: "اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يطيب لى أن أهنئكم ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للملحمة الخالدة حينما صمد رجال الشرطة البواسل عام 1952 بمدينة الإسماعيلية أمام قوات الاحتلال البريطاني بكل شجاعة واقتدار دفاعاً عن عزة وكرامة الوطن.

ومع احتفالنا بهذه الذكرى الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يبعثون لكم ولرجال الشرطة البواسل بخالص التهانى ، مؤكدين على اعتزازهم بالدور الوطنى العظيم الذى تقومون به فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المواطنين بكل الإخلاص والتفانى ، ضاربين أروع الأمثال فى الفداء والتضحية من أجل أمن وإستقرار الوطن .

وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها، وكل عام وأنتم بخير

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.