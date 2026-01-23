مطار مرسى علم الدولي يستقبل 13 رحلة طيران أوروبية اليوم

يواصل مطار مرسى علم الدولي نشاطه الملحوظ في حركة الطيران والسياحة الوافدة، حيث يستقبل اليوم الجمعة 13 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن إجمالي 129 رحلة تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من يوم السبت الماضي وحتى اليوم.

وتأتي هذه الزيادة في الرحلات الجوية في إطار الانتعاش المستمر الذي تشهده الحركة السياحية بمدينة مرسى علم، خاصة مع تزايد الإقبال من الأسواق الأوروبية خلال الموسم الحالي، لما تتمتع به المدينة من مقومات طبيعية وسياحية فريدة.

وبحسب جداول التشغيل المعلنة، يشهد المطار اليوم وصول 6 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من بولندا، ورحلتين من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة واحدة قادمة من المجر، وسط استعدادات مكثفة من مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

وتعمل سلطات مطار مرسى علم الدولي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية على تنفيذ جميع إجراءات استقبال السائحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة وتسهيل دخول الوفود السياحية القادمة من مختلف الجنسيات، بما يضمن تقديم صورة حضارية تعكس مكانة المقصد السياحي المصري.

ويُذكر أن المطار يستقبل خلال الأسبوع الجاري 129 رحلة طيران دولية من 12 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا، بولندا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى التي تسيّر رحلات منتظمة إلى مرسى علم، التي تشهد نموًا ملحوظًا في معدلات الحركة السياحية الوافدة.

ويؤكد هذا النشاط المتزايد أهمية مطار مرسى علم الدولي كأحد أهم بوابات السياحة الوافدة إلى جنوب البحر الأحمر، ودوره الحيوي في دعم القطاع السياحي وتعزيز معدلات الإشغال الفندقي بالمدينة خلال الفترة الحالية.