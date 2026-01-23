قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 13 رحلة طيران أوروبية اليوم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يواصل مطار مرسى علم الدولي نشاطه الملحوظ في حركة الطيران والسياحة الوافدة، حيث يستقبل اليوم الجمعة 13 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن إجمالي 129 رحلة تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من يوم السبت الماضي وحتى اليوم.

وتأتي هذه الزيادة في الرحلات الجوية في إطار الانتعاش المستمر الذي تشهده الحركة السياحية بمدينة مرسى علم، خاصة مع تزايد الإقبال من الأسواق الأوروبية خلال الموسم الحالي، لما تتمتع به المدينة من مقومات طبيعية وسياحية فريدة.

وبحسب جداول التشغيل المعلنة، يشهد المطار اليوم وصول 6 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من بولندا، ورحلتين من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة واحدة قادمة من المجر، وسط استعدادات مكثفة من مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

وتعمل سلطات مطار مرسى علم الدولي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية على تنفيذ جميع إجراءات استقبال السائحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة وتسهيل دخول الوفود السياحية القادمة من مختلف الجنسيات، بما يضمن تقديم صورة حضارية تعكس مكانة المقصد السياحي المصري.

ويُذكر أن المطار يستقبل خلال الأسبوع الجاري 129 رحلة طيران دولية من 12 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا، بولندا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى التي تسيّر رحلات منتظمة إلى مرسى علم، التي تشهد نموًا ملحوظًا في معدلات الحركة السياحية الوافدة.

ويؤكد هذا النشاط المتزايد أهمية مطار مرسى علم الدولي كأحد أهم بوابات السياحة الوافدة إلى جنوب البحر الأحمر، ودوره الحيوي في دعم القطاع السياحي وتعزيز معدلات الإشغال الفندقي بالمدينة خلال الفترة الحالية.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

الذهب

ليزر الذهب.. التقنية التي تعيد الحياة إلى المناجم المنسية

الأهلى

4 عوامل تقلق يانغ أفريكانز قبل اختبار الأهلي الناري في دوري أبطال إفريقيا.. إيه الحكاية

كأس العالم 2026

تطور جديد.. هل تنسحب منتخبات أفريقيا من كأس العالم 2026؟

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد