محافظات

إزالة 16 مقبرة مخالفة بالتعدى على الأراضى الزراعية بأشمون

إزالة مقابر مخالفة في المنوفية
إزالة مقابر مخالفة في المنوفية
مروة فاضل

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة .

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من تنفيذ إزالة لــ 16 مقبرة مخالفة بالتعدي علي الأراضي الزراعية بناحية لبيشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة لحالة بناء مخالف علي مساحة 65 م2 بناحية بلمشط عبارة عن جدران من الطوب الأحمر والأسمنت ، كما تم إزالة فورية لمتغير غير قانوني بناحية صنصفط علي مساحة 100 م2 تم رصده عبر منظومة المتغيرات المكانية .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إزالة لـ 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق الوحدات القروية بـ دنشواي ، دراجيل ، زاوية الناعورة ، كفر عشما ، وكذا إزالة 2 متغير مكاني غير قانوني بنواحي زاوية البقلي وميت شهالة .

وأكد محافظ المنوفية على أنه يتابع موقف المتغيرات المكانية أولاً بأول ، مشدداً علي ضرورة مواصلة الجهود وتنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة الـ 28 وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين 

.

محافظة المنوفية أخبار محافظة المنوفية ازالة التعديات مقابر التعدى علي الأراضي الزراعية

