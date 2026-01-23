محافظ البحيرة تستقبل وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية لافتتاح مسجد قرية أم صابر

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية، بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر، لافتتاح المسجد الرئيسي بالقرية عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

ورحبت محافظ البحيرة بالوزيرين وضيوف المحافظة على أرض البحيرة، معربةً عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف، واهتمام الدولة بدعم بيوت الله والارتقاء برسالتها الدعوية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي رشيد وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

ومن المقرر أن يتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري من المسجد بعد إفتتاحه.