قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
رسومات في حي يهودي متشدد.. اتهام مراهقين بمعاداة السامية في نيويورك
طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارة من الإنترنت
تحضيرات رمضان بدون تكاليف.. خطوات ذكية لاستقبال الشهر الكريم
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
رؤية منخفضة وأتربة عالقة.. تحذيرات عاجلة من خبراء الأرصاد الجوية
أخبار البلد

"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

تفقد وفد من مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحالة العامة للمحاصيل الشتوية ومتابعة حقول إنتاج التقاوي، بمحافظة البحيرة.


يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف التواجد الميداني لدعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وبمتابعة مستمرة من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشملت الجولة المرور على البرامج البحثية بمحطة بحوث إيتاي البارود، وحقول إنتاج التقاوي، بالإضافة إلى زيارة عدد من حقول المزارعين بمراكز (إيتاي البارود، وحوش عيسى، ودمنهور، وأبو حمص).

وضم الوفد  الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد جاد وكيل المعهد للارشاد، فضلا عن رئيس قسم البقوليات، ومدير محطة إيتاي البارود، بمشاركة الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة.

شهدت الجولة تنسيقاً ميدانياً بين مختلف قطاعات الوزارة، حيث شارك وفد من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن قيادات الإرشاد الزراعي بالمحافظة ورؤساء الفرق العلمية والباحثين.

واستهدفت الزيارة  متابعة تنفيذ الأنشطة الإرشادية المختلفة لمحصول القمح ضمن المبادرات القومية القائمة، حيث أكد الوفد ان الحالة العامة للمحاصيل في المحافظة "مطمئنة"، كما أشاروا الى استمرار تقديم التوصيات الفنية للمزارعين خلال هذه الفترة الحرجة من عمر النبات لضمان تحقيق أعلى إنتاجية للفدان.

 أفضل الممارسات الزراعية

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال اعتماد أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية.

علاء فاروق وزير الزراعة التواجد الميداني عادل عبد العظيم البحوث الزراعية

