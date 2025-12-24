نائب يشيد بتصنيف «سيماجو» لمركز البحوث الزراعية: شهادة دولية على كفاءة الباحثين المصريين

قال المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أن حصول مركز البحوث الزراعية على المركز الثاني إقليمياً في تصنيف «سيماجو» العالمي لمراكز البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، إنجاز كبير يؤكد نجاح الجهود المبذولة من القيادة السياسية لدعم منظومة البحث العلمى وتحقيق التنمية الزراعية.

وأوضح الجبلى، في تصريحات له اليوم، أن ذلك التصنيف هو بمثابة شهادة دولية على كفاءة وقدرات الباحثين المصريين في الوصول إلي حلول علمية مبتكرة تخدم قضايا الأمن الغذائي وتواجه التحديات المختلفة التى تواجه القطاع الزراعي ومحدودية المياه.

وتابع الجبلى، أن نجاح مركز البحوث الزراعية في ذلك التصنيف الدولي الهام، يؤكد أيضا اهتمام وزير الزراعة علاء الدين فاروق بذلك القطاع البحثى الهام، وإيمانه بدوره، ودعمه المتواصل لكافة الباحثين بمركز البحوث تحت قيادة د عادل عبد العظيم رئيس المركز.

وأشار إلي أهمية دور البحث العلمى فى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكدا أن البحث العلمى هو السبب وراء تقدم أى دولة في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، سواء من خلال التوصل إلي أصناف ذات إنتاجية عالية وجودة مرتفعة أو حلول للعقبات والتحديات التى تواجه الزراعة سواء المناخ أو مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات، وكذلك أنظمة الرى الحديث، متابعا، أن البحث العلمى ساعد البلاد خلال الفترة الأخيرة في زيادة حجم الإنتاج والصادرات الزراعية.

ودعا الجبلي، إلي تعظيم دور البحث العلمى في الزراعة خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في البحث العلمى وعمل شراكات بين مراكز البحوث والمستثمرين في القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسرع من خطوات البحث العلمى في الزراعة وبالتالي الإسراع فى خطوات التنمية الزراعية وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في القطاع الزراعى وزيادة حجم الصادرات الزراعية.