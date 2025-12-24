قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
نائب يشيد بتصنيف «سيماجو» لمركز البحوث الزراعية: شهادة دولية على كفاءة الباحثين المصريين

المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

قال المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أن حصول مركز البحوث الزراعية على المركز الثاني إقليمياً في تصنيف «سيماجو» العالمي لمراكز البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، إنجاز كبير يؤكد نجاح الجهود المبذولة من القيادة السياسية لدعم منظومة البحث العلمى وتحقيق التنمية الزراعية.

وأوضح الجبلى، في تصريحات له اليوم، أن ذلك التصنيف هو بمثابة شهادة دولية على كفاءة وقدرات الباحثين المصريين في الوصول إلي حلول علمية مبتكرة تخدم قضايا الأمن الغذائي وتواجه التحديات المختلفة التى تواجه القطاع الزراعي ومحدودية المياه.

وتابع الجبلى، أن نجاح مركز البحوث الزراعية في ذلك التصنيف الدولي الهام، يؤكد أيضا اهتمام وزير الزراعة علاء الدين فاروق بذلك القطاع البحثى الهام، وإيمانه بدوره، ودعمه المتواصل لكافة الباحثين بمركز البحوث تحت قيادة د عادل عبد العظيم رئيس المركز.

وأشار إلي أهمية دور البحث العلمى فى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكدا أن البحث العلمى هو السبب وراء تقدم أى دولة في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، سواء من خلال التوصل إلي أصناف ذات إنتاجية عالية وجودة مرتفعة أو حلول للعقبات والتحديات التى تواجه الزراعة سواء المناخ أو مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات، وكذلك أنظمة الرى الحديث، متابعا، أن البحث العلمى ساعد البلاد خلال الفترة الأخيرة في زيادة حجم الإنتاج والصادرات الزراعية.

ودعا الجبلي، إلي تعظيم دور البحث العلمى في الزراعة خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في البحث العلمى وعمل شراكات بين مراكز البحوث والمستثمرين في القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسرع من خطوات البحث العلمى في الزراعة وبالتالي الإسراع فى خطوات التنمية الزراعية وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في القطاع الزراعى وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

الإفتاء: التهرب من دفع الضرائب والجمارك غير جائز شرعًا

دار الإفتاء المصرية تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

دار الإفتاء تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس تُرشد الشباب إلى أهم قيم والوسطية والاعتدال

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

