البحوث الزراعية: مؤتمر الفاو يستعرض التقارير الإقليمية ويضع رؤى مستقبلية للغذاء عالميًا

قال سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة، إن مؤتمر الفاو الحالي هو الثالث للمكاتب الأقليمية التابعة لمنظمة الفاو، من أجل عرض التقارير الاقليمية التابعة للمنظمة على مستوى العالم.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، أن منظمة الفاو لها أكثر من 130 مكتب على مستوى العالم، ومصر بها مكتبين للمنظمة، متابعا: مصر من أولى دول العالم التي تم افتتاح مركز للمنظمة بها.

ولفت إلى أن المؤتمر يعتبر منصة لتبادل الرؤي وعرض التقارير الدولية ووضع الخطط المستقبلية للأمن الغذائي في مختلف دول العالم، منوها بأن القطاع الزراعي في مصر حدث له تطور واضح.