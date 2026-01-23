قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته

إسلام دياب

تتعدد الأسباب وتختلف الأساليب في ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأطفال وسلب عذرية فتيات صغيرة، ولكن تكون النتيجة واحدة وحكم القضاء العادل بإحالتهم لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لتصدر الأحكام بالإعدام جزاءا وفاقا لما ارتكبوه من أبشع الجرئام، ولكن الغريب أن تجتمع تلك الجرائم في يوم واحد في قاعة محكمة جنايات دمنهور وتمون تلك الأحكام هي الإعدام..

3 أحكام بالإعدام 

قضت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عياد في القضية الأولي المتهم فيها محمد صابر المعروف إعلاميا بـ"توربيني البحيرة"، بالإعدام، لخطفه واعتدائه على أطفال صغار.

وعاقبت نفس المحكمة "وليد.م.م"، 29 سنة، عاطل، لاتهامه بخطف صغيرة والاعتداء عليها بأرض زراعية بمركز شبراخيت في البحيرة بالإعدام.

وفي حكم ثالث، قضت المحكمة بالإعدام على "بدر. ر"، 37 سنة، المتهم بقتل زوجته أمام أبنائهما في مركز الدلنجات. 

جرائم القتل ارتكاب جرائم القتل الاعتداء على الأطفال توربيني البحيرة إعدام

