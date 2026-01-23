وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد أم صابر بمركز بدر

افتتح فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المسجد الرئيسي بقرية أم صابر بمركز بدر.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة و أسامة داوود - السكرتير العام المساعد، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية السابق، و محمد مرعى سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، والاعلامي مصطفى بكرى والاعلامى نشأت الديهي، والإعلامي أحمد موسى، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفضيلة الشيخ عبد الصبور الانصاري وكيل وزارة الأوقاف والعميد حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ منصور أبو العدب رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، وأ عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

والمسجد مقام على مساحة إجمالية تبلغ 1385 مترًا مربعًا، حيث جرى إحلاله وتجديده بالكامل، بالجهود الذاتية، ليُمثل منارةً دينية لنشر القيم السمحة، وخدمة أهالي القرية، ومركزًا لبث صحيح الدين، وتعزيز روح الوسطية والاعتدال.

هذا ومن المقرر أن يتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري.