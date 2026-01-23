تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان

نستعرض أسماء مصابي حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بإحدى قرى مركز كوم أمبو شمال أسوان، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وضمت قائمة المصابين كل من أحمد. ص. أ 33سنة، والذى أصيب بإشتباه كسر بالساقين، وركابى. ح. أ 23 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن.أ.م 20 سنة، والذى أصيب بإشتباه كسر بالقدم اليسرى ، وأحمد.م.ح 33سنة، وإصابته باشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد. ع. س 33 سنة، وأصيب ببتر بإصبع الساق الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

حادث

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وكان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو بأسوان إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، تحديدًا بقرية المنصورية التابعة لدائرة المركز.