فخ النصب.. حكاية دجال الإسكندرية لهث وراء الشهرة فاسقطته الأجهزة الأمنية
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان
حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أجواء شديد البرودة وشبورة ضبابية وأمطار
7 نجوم سوبر | لعنة الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي بإستاد برج العرب قبل مواجهة يانج أفريكانز
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود تروى لـ صدى البلد تفاصيل وذكريات من حياة البطل
الحمصاني: الدولة تهتم بالعدالة الثقافية والوصول للمناطق النائية والحدودية
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
تعرف على أسماء مصابي حادث تصادم دراجة وتروسيكل في أسوان

محمد عبد الفتاح

نستعرض أسماء مصابي حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بإحدى قرى مركز كوم أمبو شمال أسوان، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص. 

وضمت قائمة المصابين كل من أحمد. ص. أ 33سنة، والذى أصيب  بإشتباه كسر بالساقين، وركابى. ح.  أ 23 سنة، والذى أصيب  بكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن.أ.م 20 سنة، والذى أصيب بإشتباه كسر بالقدم اليسرى ، وأحمد.م.ح 33سنة، وإصابته باشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد. ع. س 33 سنة، وأصيب ببتر بإصبع الساق الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وكان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث  ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء اللازم.  

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو بأسوان إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، تحديدًا بقرية المنصورية التابعة لدائرة المركز.

