دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
أصل الحكاية

قبل أيام من تطبيقها رسميا.. طريقة تسديد فروق زيادة الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد أيمن

يتساءل ملايين المواطنين عن كيفية تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم بهدف التخفيف عن المستأجرين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكام القانون الجديد قبل انتهاء لجان الحصر من عملها.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سبق وأصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر بدأت 5 نوفمبر 2025.

قيمة زيادة الإيجار القديم

ينص القانون على آلية محددة لحساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن السكنية، وذلك بتطبيق مضاعفة على القيمة الإيجارية الحالية بحسب نوع المنطقة. 

في المناطق المتميزة تُصبح القيمة الجديدة عشرون ضعف القيمة السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة يُحدد الإيجار بـ عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيهًا، بينما في المناطق الاقتصادية يصبح الإيجار المحدد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى. 

كجزء من التدابير الانتقالية، يُلزم المستأجرون أو من ينطبق عليهم عقد الإيجار بسداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا فقط حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها في 5 فبراير المقبل وتطبيق الزيادة الرسمية. 

هذه القيمة المؤقتة تهدف إلى عدم تحميل السكان أعباء مالية فورية قبل الانتهاء من تسوية أوضاع المناطق وتصنيفها رسميًا من قبل المحافظين المعنيين. 

تقسيط فروق زيادة الإيجار القديم

يُسمح بمقتضى نصوص القانون بتقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية – إن وجدت – على أقساط شهرية تُساوي تمامًا المدة التي تراكمت خلالها تلك الفروق، بدلًا من مطالبة المستأجر بدفعها دفعة واحدة. 

هذا الإجراء يساعد على توزيع العبء المالي على فترة زمنية معقولة، ويمنح المستأجرين المتضررين فرصة للتأقلم المالي مع الزيادات الجديدة بعد إعلان المحافظات عن تقسيم المناطق وإصدار قراراتها الرسمية. 

تنفيذ هذا النظام يستند إلى المادة (4) من قانون الإيجار القديم، التي أقرّت المعايير الجديدة للقيمة الإيجارية وتقسيط الفروق، كما تضمنت إشارات واضحة إلى آلية احتساب الزيادات وتحديد الحد الأدنى للإيجار في كل فئة من المناطق، إضافةً إلى الإجراءات المؤقتة لحين انتهاء اللجان المختصة من أعمالها. 

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

