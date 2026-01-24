قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا .. وقوع 22 انفجارا في خاركوف
سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس.. وإجلاء سكان من الأحياء
أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
دعاء الفجر 5 من شعبان لقضاء الحوائج.. لا تحرم نفسك من أوقات البركة
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور
تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر
إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد
إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني
شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري
فصل الكهرباء عن منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عميد تجارة عين شمس: الكلية تسير برؤية استراتيجية واضحة لتعزيز تدويل التعليم

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استقبلت كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة سميرة حسن ظافر  مسئولة برنامج التبادل الأكاديمي «إيراسموس+» بجامعة إينونو (İnönü University) التركية، وذلك في زيارة نظمتها الكلية بالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيع شراكاتها مع الجامعات العالمية المرموقة،  برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة، والدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.


وتأتي الزيارة في إطار اتفاقية التعاون الدولي «إيراسموس+» الموقعة بين الجامعتين، والتي تستهدف تعزيز التبادل العلمي والثقافي، وتطوير برامج بحثية مشتركة، ودعم برامج الدراسات العليا، إلى جانب تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن الكلية تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز تدويل التعليم، مشيرًا إلى أن برامج التعاون الدولي، وعلى رأسها «إيراسموس+»، تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي داخل الكلية.


وأضاف عميد الكلية أن هذه الشراكات تسهم في إتاحة فرص تعليمية وبحثية نوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتدعم البرامج البينية والبرامج الدولية الحديثة، بما يعزز من تنافسية خريجي كلية التجارة على المستويين الإقليمي والدولي، ويواكب متطلبات سوق العمل العالمي ورؤية مصر 2030.


من جانبها، أعربت الدكتورة سميرة حسن ظافر مسئول برنامج «إيراسموس+» بجامعة إينونو التركية عن سعادتها بزيارة كلية التجارة جامعة عين شمس، مؤكدة أن ما شاهدته من تجهيزات حديثة وبنية تحتية تعليمية متطورة يعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بجودة العملية التعليمية.


وأضافت أن البرامج البينية التي تقدمها الكلية تمثل نموذجًا متميزًا يمكن البناء عليه في تنفيذ مشروعات أكاديمية وبحثية مشتركة، مشددة على استعداد جامعة إينونو لتوسيع مجالات التعاون، سواء في تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو في إطلاق برامج دراسات عليا وبحوث مشتركة خلال الفترة المقبلة.


وفي ختام الزيارة، قام الدكتور فريد محرم الجارحي بتقديم درع كلية التجارة للدكتورة سميرة حسن ظافر، تقديرًا لزيارتها، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأكاديمية بين الجانبين.

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس التبادل الأكاديمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

بشكتاش

أستون فيلا يقترب من ضم مهاجم بشكتاش.. تفاصيل

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

بالصور

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد