عميد تجارة عين شمس: الكلية تسير برؤية استراتيجية واضحة لتعزيز تدويل التعليم

استقبلت كلية التجارة جامعة عين شمس الدكتورة سميرة حسن ظافر مسئولة برنامج التبادل الأكاديمي «إيراسموس+» بجامعة إينونو (İnönü University) التركية، وذلك في زيارة نظمتها الكلية بالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيع شراكاتها مع الجامعات العالمية المرموقة، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة، والدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.



وتأتي الزيارة في إطار اتفاقية التعاون الدولي «إيراسموس+» الموقعة بين الجامعتين، والتي تستهدف تعزيز التبادل العلمي والثقافي، وتطوير برامج بحثية مشتركة، ودعم برامج الدراسات العليا، إلى جانب تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن الكلية تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز تدويل التعليم، مشيرًا إلى أن برامج التعاون الدولي، وعلى رأسها «إيراسموس+»، تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي داخل الكلية.



وأضاف عميد الكلية أن هذه الشراكات تسهم في إتاحة فرص تعليمية وبحثية نوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتدعم البرامج البينية والبرامج الدولية الحديثة، بما يعزز من تنافسية خريجي كلية التجارة على المستويين الإقليمي والدولي، ويواكب متطلبات سوق العمل العالمي ورؤية مصر 2030.



من جانبها، أعربت الدكتورة سميرة حسن ظافر مسئول برنامج «إيراسموس+» بجامعة إينونو التركية عن سعادتها بزيارة كلية التجارة جامعة عين شمس، مؤكدة أن ما شاهدته من تجهيزات حديثة وبنية تحتية تعليمية متطورة يعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بجودة العملية التعليمية.



وأضافت أن البرامج البينية التي تقدمها الكلية تمثل نموذجًا متميزًا يمكن البناء عليه في تنفيذ مشروعات أكاديمية وبحثية مشتركة، مشددة على استعداد جامعة إينونو لتوسيع مجالات التعاون، سواء في تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو في إطلاق برامج دراسات عليا وبحوث مشتركة خلال الفترة المقبلة.



وفي ختام الزيارة، قام الدكتور فريد محرم الجارحي بتقديم درع كلية التجارة للدكتورة سميرة حسن ظافر، تقديرًا لزيارتها، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأكاديمية بين الجانبين.