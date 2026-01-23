قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في عيد الشرطة الـ74.. والدة الشهيد أحمد زيدان لـصدى البلد: ضحينا بأغلى مانملك من أجل الوطن

الشهيد أحمد زيدان
الشهيد أحمد زيدان
مصطفى الرماح

في كل عام، يأتي عيد الشرطة محملا بمعاني البطولة والتضحية، لكنه لا يمر على بيوت الشهداء كغيره من المناسبات، فهو يوم تختلط فيه مشاعر الفخر بالحزن، وتستعيد فيه الأسر لحظات الوداع الأولى، حين قدم أبناؤهم أرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وراء كل اسم محفور في سجلات الشرف، حكاية أم صابرة، وأسرة آمنت بأن الوطن يستحق أغلى ما نملك، وأن دماء الشهداء كانت ولا تزال صمام أمان لمصر، ودرعًا يحمي أبناءها من كل خطر.

وفي إطار احتفال مصر بعيد الشرطة الـ74، التقى "صدى البلد"، بعدد من أسر شهداء الشرطة، الذين فتحوا قلوبهم للحديث عن وجع الغياب، وقوة الصبر، ورسائلهم لرجال الشرطة في عيدهم، مؤكدين أن اهتمام الدولة ووزارة الداخلية بهم خفف كثيرًا من أوجاع الفقد، وكان دعمًا حقيقيًا في أصعب اللحظات.

والدة الشهيد أحمد زيدان: ضخينا عشان مصر تفضل آمنة


التقى "صدى البلد" مع والدة الشهيد أحمد زيدان، الذي استشهد في ملحمة الواحات، لتجسد بصوتها صورة الأم المصرية الصابرة، التي قدمت ابنها فداء للوطن، لكنها ما زالت مرفوعة الرأس، مؤمنة بقضاء الله وفخورة بما قدمه نجلها.

ووجهت والدة الشهيد رسالة مؤثرة إلى أمهات الشهداء في عيد الشرطة الـ74، قائلة: "ربنا يصبرنا جميعًا، ويربط على قلوب كل أم فقدت ابنها، إحنا في اختبار صعب، لكن أجره كبير عند ربنا".

وأضافت بنبرة يملؤها الإيمان والفخر: "ولادنا راحوا وهم بيدافعوا عن مصر، وده شرف كبير، بلدنا تستاهل، ومهما ضحينا عشانها قليل".

وأكدت أن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا، قائلة: "دم ولادنا هو اللي حافظ البلد دي، وهو اللي مخليها واقفة على رجليها، ومش هيروح هدر أبداً".


رسالة لرجال الشرطة: إحنا سندكم بالدعاء

واختتمت والدة الشهيد أحمد زيدان حديثها برسالة دعم وتقدير لرجال الشرطة في عيدهم، قائلة: "ربنا يحفظ كل ضابط واقف في خدمة الناس، ويحرسكم من كل شر، ويحفظ أولادكم وأُسركم، وإحنا دايمًا سندكم بالدعاء".

عيد الشرطة الشهداء الشهيد أحمد زيدان أسر الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

دوري أبطال أفريقيا| مصطفى شوبير: حققنا فوزًا مهمًّا على يانج أفريكانز

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا.. صن داونز يتعادل مع الهلال السوداني 1-1 في نص ساعة

النادي الأهلي

وائل جمعة يكشف عن نجم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال افريقيا

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد