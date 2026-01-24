قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026

استقر سعر أقل  عيار ذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل محلات الصاغة.

أقل عيار ذهب اليوم

وجاء أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأدنى انتشارا داخل محلات بيع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

آخر تحديث لسعر عيار 14اليوم

وجاء آخر تحديث لدى سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  4426 جنيها للبيع و 4450 جنيها للشراء.

المعدن الأصفر ثابت

وسجل سعر الذهب ثباتًا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة ودون أي تغيير منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب اليوم

ارتفاع الذهب

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 100 جنيه في المتوسط مساء أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

صعود جديد

وخلال تعاملات أمس وحتي قبل قليل من بدء التداولات سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت ما يقارب من 75 جنيها في المتوسط.

وكسر معدل صعود الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي قبل قليل نحو 300 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في اخر تحديث له منذ قليل نحو 6570 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7588 جنيها للبيع و7628 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6640 جنيها للبيع و 6675 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5691 جنيها للبيع و5721 جنيها للشراء

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  4426 جنيها للبيع و 4450 جنيها للشراء.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 53.12 ألف جنيه للبيع و 54.4 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4985 دولارا للبيع و 4986 دولارا للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ذهب غير رسمي

في ظل تزايد الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار؛ تتصاعد التحذيرات الرسمية من مخاطر التعامل مع مصادر غير معتمدة.

وفي هذا السياق، شدد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، على ضرورة التزام المواطنين بالشراء من الأسواق المعروفة والجهات الخاضعة للرقابة، حفاظًا على أموالهم وضمانًا لجودة المشغولات الذهبية المتداولة في السوق المحلي.

وحذّر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، المواطنين من الانسياق وراء شراء المشغولات الذهبية من مصادر غير موثوقة، مؤكدًا أن التعامل مع الجهات الرسمية والمعتمدة هو السبيل الوحيد لضمان سلامة وجودة الذهب والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأوضح واصف، أن مصلحة الدمغة والموازين تمتلك الإمكانيات الفنية والأدوات المعتمدة التي تمكنها من فحص المشغولات الذهبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، سواء من خلال مقرها الرئيسي بمنطقة الجمالية أو عبر فروعها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن انتشار بعض حالات الغش في الأسواق؛ يستوجب توخي الحذر والشراء فقط من محال وأسواق معروفة تخضع لرقابة دورية ومستمرة، مشددًا على أهمية الابتعاد عن المصادر العشوائية أو غير المرخصة التي قد تعرض المواطنين لخسائر مادية.

الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه

وأكد أنه في حال وجود أي شكوك تتعلق بجودة أو عيار المشغولات الذهبية؛ يجب على المواطنين التوجه فورًا إلى مصلحة الدمغة أو الإبلاغ عبر الخط الساخن التابع لها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من سلامة المشغولات.

