بالأسماء.. 19 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس العراق
شوبير عن فوز الأهلي على يانج أفريكانز: الحمد والشكر لله
المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مظهر لافت في معرض أيادى مصر بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، معرض "أيادي مصر" المقام بنادي العاملين بالديوان العام "النيل السياحي" بمدينة رأس البر، وذلك بحضور  مروة نبيل (منسق وحدة ايادي مصر بدمياط) و هانم التهامي (منسق وحدة ايادي مصر بالدقهلية)،

وشهد المعرض هذا العام طفرة في نوعية المشاركات، حيث يضم 47 عارضاً يقدمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية.

 وأشادت نائب المحافظ بجودة المنتجات المعروضة وتميزها، لاسيما المشاركات الجديدة من شباب الجامعات الذين تم تدريبهم على الحرف اليدوية من خلال دورات تدريبية مجانية أقيمت في: المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، ومكتبة مصر العامة بمدينة دمياط.

وأثنت المهندسة شيماء الصديق، على التعاون المثمر بين محافظتي دمياط والدقهلية، وأكدت أن هذا التعاون يعزز جودة المعروضات ويتبادل الخبرات بين الحرفيين.

وجهت نائب المحافظ الأنظار إلى أن جميع المنتجات بالمعرض مقدمة بتخفيضات كبيرة على الأسعار، مما يجعله فرصة ذهبية للزوار للحصول على قطع فنية أصيلة بأسعار مناسبة.

أكدت نائب المحافظ أن اختيار "رأس البر" لإقامة المعرض، والذي يستمر لمدة يومين، يستهدف استغلال المكانة السياحية للمدينة لترويج المنتجات اليدوية محلياً ودولياً عبر منصة "أيادي مصر"، تماشياً مع خطة الدولة لتمكين المرأة والشباب اقتصادياً.

وفي ختام جولة الاستماع للعارضين، شددت الصديق على استمرار المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم لضمان استدامة هذه الفنون العريقة وتطويرها بما يواكب متطلبات السوق الحديثة.

دمياط محافظ دمياط ايادى مصر معرض

