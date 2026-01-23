مظهر لافت في معرض أيادى مصر بدمياط

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، معرض "أيادي مصر" المقام بنادي العاملين بالديوان العام "النيل السياحي" بمدينة رأس البر، وذلك بحضور مروة نبيل (منسق وحدة ايادي مصر بدمياط) و هانم التهامي (منسق وحدة ايادي مصر بالدقهلية)،

وشهد المعرض هذا العام طفرة في نوعية المشاركات، حيث يضم 47 عارضاً يقدمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية.

وأشادت نائب المحافظ بجودة المنتجات المعروضة وتميزها، لاسيما المشاركات الجديدة من شباب الجامعات الذين تم تدريبهم على الحرف اليدوية من خلال دورات تدريبية مجانية أقيمت في: المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، ومكتبة مصر العامة بمدينة دمياط.

وأثنت المهندسة شيماء الصديق، على التعاون المثمر بين محافظتي دمياط والدقهلية، وأكدت أن هذا التعاون يعزز جودة المعروضات ويتبادل الخبرات بين الحرفيين.

وجهت نائب المحافظ الأنظار إلى أن جميع المنتجات بالمعرض مقدمة بتخفيضات كبيرة على الأسعار، مما يجعله فرصة ذهبية للزوار للحصول على قطع فنية أصيلة بأسعار مناسبة.

أكدت نائب المحافظ أن اختيار "رأس البر" لإقامة المعرض، والذي يستمر لمدة يومين، يستهدف استغلال المكانة السياحية للمدينة لترويج المنتجات اليدوية محلياً ودولياً عبر منصة "أيادي مصر"، تماشياً مع خطة الدولة لتمكين المرأة والشباب اقتصادياً.

وفي ختام جولة الاستماع للعارضين، شددت الصديق على استمرار المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم لضمان استدامة هذه الفنون العريقة وتطويرها بما يواكب متطلبات السوق الحديثة.