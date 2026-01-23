قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 19 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس العراق
شوبير عن فوز الأهلي على يانج أفريكانز: الحمد والشكر لله
المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
محافظات

فريق التدخل السريع يكثف جهوده لرفع المخلفات بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

كثف فريق لجنة التدخل السريع جهوده لإزالة  المخلفات ورفع التراكمات بميدان سرور والسنانية شارع كوم الفئران وخلف منطقة البنوك بدمياط وكذلك بمركز كفر البطيخ.

يأتي ذلك فى إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

جاء ذلك بمشاركة محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة ومحمد كيوان مدير ادارة المركبات ومحمود فايد مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث وأيضاً مشاركة مديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والاثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك المخلفات وكذلك الارتقاء بالمظهر العام اللائق والحفاظ علي البيئة، حيث تم رفع مخلفات القمامة الموجودة بالمناطق وشفط مياه الامطار الراكدة ووضع الرمال بعد ازالة جميع انواع المخلفات الموجودة وتمت اعمال التطهير  بجميع انحاء المنطقة واعمال المكافحة الارضية للحد من القوارض وناقلات الامراض، وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع للارتقاء بالبيئة وتجنب التلوث والاثار السلبية الناتجة عن تراكم تلك  والحفاظ على الصحة العامة.

وتهيب محافظة دمياط بالمواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا ، والقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها في الأماكن والاراضي الفضاء لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وعلى جميع اصحاب الأراضي الفضاء عدم تركها لتراكم المخلفات والحفاظ عليها نظيفة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي نظافة الشارع والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق وعدم تجمع الكلاب بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط شوارع

