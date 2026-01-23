قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 19 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس العراق
شوبير عن فوز الأهلي على يانج أفريكانز: الحمد والشكر لله
المسؤل عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
اقتصاد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 23-01-2026 استقرارًا نسبيًا وفقًا لمتوسطات الأسعار المرتبطة بأسعار الصرف بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 518.00 ريالًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4144.25 ريالًا، وذلك في التعاملات اليومية بمحلات الذهب.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية 

عيار 24: 592.00 ريال

عيار 22: 542.75 ريال

عيار 21: 518.00 ريال

عيار 18: 444.00 ريال

عيار 14: 345.25 ريال

عيار 12: 296.00 ريال

الأونصة: 18414.00 ريال

الجنيه الذهب: 4144.25 ريال

الأونصة بالدولار: 4910.39 دولار

سعر الذهب في المملكة اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة النقاء، نحو 592.00 ريالًا، ليحافظ على مستواه المسجل في تعاملات اليوم داخل السوق السعودي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 542.75 ريالًا، وهو من الأعيرة المتداولة في بعض المشغولات الذهبية بالمملكة.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق السعودية، فقد بلغ سعره اليوم 518.00 ريالًا للجرام، ليظل الخيار الأكثر تداولًا بين المستهلكين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 444.00 ريالًا، بينما سجل عيار 14 حوالي 345.25 ريالًا، في حين وصل سعر عيار 12 إلى 296.00 ريالًا.

وعلى مستوى الذهب الخام، سجلت الأونصة سعر 18414.00 ريالًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4144.25 ريالًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4910.39 دولار.

الذهب أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب في المملكة اليوم سعر جرام الذهب

