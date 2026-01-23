قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
ترامب: كندا تعارض القبة الذهبية في جرينلاند وترحب بإقامة علاقات مع الصين
تعرف على الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة «أول مرة» في 2026
زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟
موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم
أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار
لماذا شعبان شهر الرسول؟.. الإفتاء: 9 أسباب.. واحذر الغفلة فيه وخسارته
البيت الأبيض يرد على المدعي العام الإيراني بشأن عمليات الإعـ دام
صوت خالد.. برنامج دولة التلاوة يكرم الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 23-1-2026

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 525.00 درهما، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4200.00 درهم، وفق متوسطات الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 591.25 درهم

عيار 22: 547.50 درهم

عيار 21: 525.00 درهم

عيار 18: 450.00 درهم

عيار 14: 348.25 درهم

عيار 12: 298.50 درهم

الأونصة: 18390.00 درهم

الجنيه الذهب: 4200.00 درهم

الأونصة بالدولار: 4920.05 دولار

أسعار الذهب في السوق الإماراتية

وبلغ سعر عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 591.25 درهم للجرام، فيما سجل عيار 22 قرابة 547.50 درهم، وهو العيار الأكثر تداولًا في بعض المشغولات الخليجية.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق، فقد استقر عند مستوى 525.00 درهم للجرام، بينما سجل عيار 18 المستخدم في المشغولات الحديثة نحو 450.00 درهم.

وسجل عيار 14 سعر 348.25 درهم، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 298.50 درهم للجرام. وعلى مستوى الذهب الخام، وصلت سعر الأونصة إلى 18390.00 درهم، بينما سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4920.05 دولار، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 4200.00 درهم.

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

البترول: خطة شركة خالدة حتي 2030 تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز

البترول: شركة خالدة تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز وبرامج حفر آبار استكشافية

بالصور

أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك… وعلاجها سريعا

أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك
أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك
أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد