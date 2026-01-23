أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 23-1-2026

سجلت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 525.00 درهما، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4200.00 درهم، وفق متوسطات الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الإمارات

عيار 24: 591.25 درهم

عيار 22: 547.50 درهم

عيار 21: 525.00 درهم

عيار 18: 450.00 درهم

عيار 14: 348.25 درهم

عيار 12: 298.50 درهم

الأونصة: 18390.00 درهم

الجنيه الذهب: 4200.00 درهم

الأونصة بالدولار: 4920.05 دولار

أسعار الذهب في السوق الإماراتية

وبلغ سعر عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 591.25 درهم للجرام، فيما سجل عيار 22 قرابة 547.50 درهم، وهو العيار الأكثر تداولًا في بعض المشغولات الخليجية.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في الأسواق، فقد استقر عند مستوى 525.00 درهم للجرام، بينما سجل عيار 18 المستخدم في المشغولات الحديثة نحو 450.00 درهم.

وسجل عيار 14 سعر 348.25 درهم، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 298.50 درهم للجرام. وعلى مستوى الذهب الخام، وصلت سعر الأونصة إلى 18390.00 درهم، بينما سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4920.05 دولار، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 4200.00 درهم.