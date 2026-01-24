برلمانية: منع السيدات من الإقامة بالفنادق دون الأربع نجوم تمييز غير دستوري

أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عن استيائها الشديد من تكرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق أقل من فئة الأربع نجوم، مؤكدة أن ما يحدث أمر مشين اجتماعيًا وتمييزي وغير دستوري، ولا يزال مستمرًا رغم نفي الجهات الرسمية سابقًا.

وقالت صابر، في بيان لها، إنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة عام 2021 موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه الممارسات، وهو ما حظي حينها بتغطية إعلامية واسعة، مشيرة إلى أنه تم نفي وجود أي تعليمات تؤدي إلى منع السيدات من الإقامة، كما أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى النزيلات حال التعرض لأي واقعة منع.

وأضافت النائبة أنها تابعت خلال الشهر الجاري عودة واسعة للشكاوى من جديد، الأمر الذي دفعها إلى التأكيد على إعادة التواصل مع جميع الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذه الممارسات، التي وصفتها بأنها تثير السخط والغضب المجتمعي وتنتهك مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وشددت أميرة صابر على أن حق الإقامة في الفنادق لا يجوز تقييده على أساس النوع، مطالبة بتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وضمان التزام جميع المنشآت الفندقية بالقانون والدستور، مؤكدة إرفاق نص طلب الإحاطة السابق والتغطيات الإعلامية والبيانات الرسمية الصادرة آنذاك لإعادة فتح الملف وحسمه بشكل قاطع.