الين الياباني يسجل أكبر صعود يومي منذ أغسطس وسط تزايد احتمالات التدخل



سجل الين أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ نحو ستة أشهر، بشكل مفاجئ، وذلك على خلفية تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تكون بصدد التحضير لتدخل غير اعتيادي في السوق لوقف تراجع العملة.

ارتفع الين بنسبة تصل إلى 1.6% ليصل إلى 155.90 ين للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر، مواصلًا بذلك مكاسبه التي شهدها خلال جلسة التداول الآسيوية. ويأتي هذا التحرك معاكساً للهبوط المطرد الذي دفعه نحو مستويات لم يشهدها منذ 2024، عندما تدخلت اليابان لشراء العملة.

فحص سعر الصرف

جاءت القفزة خلال جلسة الولايات المتحدة بعد أن أفاد متداولون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجرى ما يُعرف بـ"فحص سعر الصرف" مع بنوك كبرى لطلب أسعار صرف استرشادية، وهي خطوة فُسّرت على أنها مؤشر على احتمال الاستعداد للمساعدة في تدخل آخر. ولم يصدر تعليق فوري من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

قال أندرو هازليت، متداول العملات الأجنبية لدى "مونيكس" (Monex): "نسمع أن الاحتياطي الفيدرالي أجرى فحص أسعار في سوق الدولار/الين قرابة الساعة 11 صباحاً، وهو ما كان وراء هذه التحركات".