الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأتربة عالقة بالقاهرة.. وفرص لأمطار على هذه المناطق

توقعت خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية، و البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:



القاهرة 21 12

العاصمة الادارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 22 10

رفح 21 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

كاترين 12 02

الطور 22 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

الاسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 19 09

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 20

حلايب 25 19

أبو رماد 24 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 26 19

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 22 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 25 12