الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأتربة عالقة بالقاهرة.. وفرص لأمطار على هذه المناطق
النيل نهر دولي مشترك.. لماذا ترفض إثيوبيا الاعتراف بحقوق مصر والسودان؟
سعر الذهب اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك
إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها حمدي الميرغني
قوات الاحتلال تلقي عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار
أعمال قبل الفجر في شعبان.. 10 عبادات تدخلك الجنة دون عذاب
إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية
الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأتربة عالقة بالقاهرة.. وفرص لأمطار على هذه المناطق

توقعت خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص تكون أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية، و البحر الأحمر؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:


القاهرة 21 12

العاصمة الادارية 22 10

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 22 10

رفح 21 09

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

كاترين 12 02

الطور 22 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

الاسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 19 09

رأس غارب 23 13

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 20

حلايب 25 19

أبو رماد 24 17

مرسى حميرة 25 18

أبــــــرق 26 19

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 22 08

بني سويف 22 08

المنيا 22 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

الوادى الجديد 24 10

أبوسمبل 25 12

