محافظ البحر الأحمر يفتتح طريق الثلاثيني الجديد بالغردقة لتسهيل الحركة المرورية

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، طريق الثلاثيني الجديد بمدينة الغردقة، ضمن سلسلة مشروعات المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية، بما يواكب احتفالات العيد القومي ال٥٦ للمحافظة ، بحضور السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، والسيد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، واللواء احمد علي رئيس حي شمال واللواء احمد جبر رئيس حي جنوب والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الطريق الجديد يمتد بطول 1.3 كم وعرض 27 مترًا، ويربط بين الكورنيش وطريق النصر ومنطقة الذهبية مرورًا بمنطقة أبونواس والخلفية بين عمارات منخفضة، موضحًا أنه يوفر نحو ثلث المسافة والمدة الزمنية بين الطرق الرئيسة، ما يخفف الزحام ويشكل بديلًا حيويًا للحركة المرورية خلال الأعياد والمناسبات.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن تنفيذ الطريق تم وفق أعلى المعايير الهندسية وسبل السلامة المرورية، مع تجهيز مواقف انتظار للسيارات، ووضع بدائل مرورية لحالات أي تعديل مستقبلي، كما تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل فتح الطريق دون الحاجة لتعديلات مستقبلية.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المشروع ، يأتي ضمن خطة المحافظة لتعزيز شبكات الطرق والمحاور الحيوية، بما يسهم في تسهيل الحركة اليومية للمواطنين وتحسين انسيابية المرور في مختلف مناطق المدينة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الطريق الجديد لن يسهم فقط في تسهيل حركة السيارات والمشاة، بل سيوفر أيضًا فرصًا أكبر لتسهيل الحركة التجارية والخدماتية في المنطقة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويخدم سكان المناطق المتصلة بالطريق، كما يساهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والطوارئ، ويشكل نموذجًا للطرق الحديثة التي تواكب التطوير العمراني المستدام بالغردقة.