الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استجابة فورية لشكاوى المواطنين بحي شمال الغردقة وإزالة تعدٍ على أملاك الدولة

ابراهيم جادالله

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية، وصون الصحة العامة، واصلت رئاسة حي شمال الغردقة جهودها في التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر مختلف الوسائل.

وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، كلف اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، سكرتير الحي وقسم المتابعة الميدانية وقسم التنظيم، بمعاينة إحدى الشكاوى الواردة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأسفرت المعاينة عن وجود تعدٍ على أرض الدولة عبارة عن سور مبني بالطوب الأحمر، بمشروع مصر الحجاز، عمارة رقم (7) بالدور الأرضي، حيث تم تنفيذ إزالة فورية للمخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، أنه يتم حاليًا الإعداد لتنفيذ حملة مكبرة خلال الفترة المقبلة لإزالة المخالفات المشابهة بذات المشروع، في إطار فرض هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأشار رئيس الحي إلى أن المواطن يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة الرقابة، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة أو رصد التعديات على أملاك الدولة والمخالفات المختلفة، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين لا يتم التعامل معها باعتبارها إجراءً إداريًا فقط، بل تمثل أولوية قصوى لضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بأهالي وزائري مدينة الغردقة.

