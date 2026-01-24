قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
أخبار البلد

رئاسة مصرية يابانية مشتركة للمسار الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

في إطار الريادة المصرية والدور المتنامي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية على الساحة الدولية في قضايا المياه، ونتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز حضور ملف المياه ضمن أولويات العمل الدولي، نجحت جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في الحصول على الرئاسة المشتركة للمسار  الحوار التفاعلي الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ تحت عنوان “المياه من أجل الكوكب” (Water for Planet).

وفي هذا السياق، صرّح  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن هذا المسار يركّز على حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي، ودعم استعادة الدورة المائية الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ وآثار شح المياه، وذلك بما يتسق مع المحاور الرئيسية المعتمدة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) .

وأكد الدكتور سويلم أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لعمل مؤسسي وتنسيق وطني ممتد، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري بإعداد وتطوير الطروحات الفنية والرؤى المتعلقة بمحاور المسار، إلى جانب استمرار جهودها في الدفع بأجندة المياه عالميًا، بينما اضطلعت وزارة الخارجية بدور محوري في دعم المسار الدبلوماسي والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما أسهم في تعزيز فرص نجاح مصر في تولي هذه المسؤولية الدولية بالشراكة مع اليابان .

وأشار  إلى أن التعاون المصري– الياباني في ملفات المياه والمناخ يمثل نموذجًا للشراكات الفاعلة، ويمتد إلى محطات سابقة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣، وما نتج عنها من تأكيد أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، واتباع السياسات الخضراء في مشروعات المياه، ودمج المجتمعات المحلية في جهود التكيف وتعزيز المرونة .

وأضاف الوزير أن مصر ستواصل، خلال الفترة المقبلة وحتى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، العمل على تعزيز الزخم الدولي لقضايا المياه، وتقديم رؤى عملية توازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد، والتوسع في الشراكات الداعمة لزيادة التمويل وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ تخدم أهداف التنمية المستدامة .

وجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، ومن المقرر انعقاده بدولة الإمارات خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٦ .

المزيد

