احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

احذر.. الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك يعرضك للحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

بطاقات البنوك
بطاقات البنوك
معتز الخصوصي

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بطاقات البنوك الشبكة المعلوماتية وسائل تقنية المعلومات الرسائل الإلكترونية

