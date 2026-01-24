حضور كثيف.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث لجناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثالث لجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، تحت شعار «لغتنا العربية.. هويتنا وعنواننا»، حيث شهد الجناح حضورًا لافتًا من الزوار، وتقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية التي تعكس رسالة الأزهر في تعزيز وصون اللغة العربية السمحة وتعريف النشء على مكانتها وقيمتها الكبيرة.

وتتضمن فعاليات اليوم عروضًا مميزة يقدمها طلاب المعاهد الأزهرية، تركز على حب الوطن وتعزيز الانتماء له، إلى جانب فقرات من الابتهالات الدينية واستعراض المواهب الأزهريّة، وسط حضور لافت وتفاعل واسع من رواد المعرض.

هذا؛ ويواصل جناح الأزهر تقديم أنشطته المتنوعة عبر أركانه المختلفة؛ حيث يستمر ركن الفتوى في استقبال أسئلة الزوار والرد على استفساراتهم الشرعية، فيما يجذب ركن الخط العربي محبي الفنون الإسلامية، ويعرض ركن البانوراما أبرز محطات وإنجازات الأزهر الشريف محليًا ودوليًا، إلى جانب ركن المخطوطات الذي يضم مجموعة من أندر المخطوطات الإسلامية، فضلًا عن منفذ بيع الكتب الذي يتيح للزوار اقتناء أحدث إصدارات الأزهر في مجالات علوم الشريعة والفكر الإسلامي والتراث.

وفي الإطار التثقيفي، يشهد الجناح اليوم تنظيم عدد من الندوات العلمية والثقافية التي تناقش قضايا فكرية ودينية معاصرة، بما يعزز الدور التنويري للأزهر الشريف من خلال هذا الحدث الثقافي المهم، كما تستمر ورش رياض الأطفال في جذب الزوار الصغار عبر أنشطة تعليمية تفاعلية تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الإسلامية، من خلال الرسم والتلوين والكتابة والتعبير الإبداعي، بما يسهم في تنمية وعي الأطفال وترسيخ مفاهيم التسامح والاحترام بأسلوب مبسط وجذاب.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام العاشر على التوالي بجناحٍ خاص، انطلاقًا من رسالته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتخصصة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات.