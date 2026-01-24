قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية

في لحظة فارقة في حياة أسرية مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، رفضت الام الحنونة أن تترك منزلهم دون اصطحاب طفلها، وفضلت أن يموتا معا بدلا من النجاة، وذلك إثر تعرضهم لحادث مأساوي باشتعال حريق هائل بسبب انفجار بطارية اسكوتر كهربائي.



حيث شهدت منطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية حادثًا مأساويًا، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع أم ونجلها، وإصابة الزوج بحروق من الدرجة الرابعة واختناق، وتم نقل المصاب إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد التابعة لحي ثالث، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة محمد رجب غريب محمد، 45 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين والوجه وتم نقله إلى المجمع الطبي

بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



فيما لقيت الشيماء جلال السيد السيد، 28 عامًا، مصرعها إثر توقف بالقلب والتنفس، مع إصابتها بحروق بالوجه، كما توفي نجلها فهد محمد رجب غريب محمد، 5 سنوات، نتيجة توقف بالقلب والتنفس، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة والذراع الأيسر.



وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.