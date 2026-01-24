قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
أول قرار من لجنة التكنوقراط لتحسين حياة سكان قطاع غزة.. تفاصيل
حادث دهس مأساوي بالمنيا.. وشاهد عيان: المتهم سحل الضحية لمسافة تقارب 2 كيلومتر

ياسمين القصاص

وقع منذ أيام حادث دهس مأساوي جنوب محافظة المنيا، وتحديدا بمنطقة جامع عمر بن الخطاب، حيث أسفر الحادث عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام سيارة ربع نقل (ثلاجة) بالفتاة، مما أدى إلى سحلها لمسافة طويلة حتى موقف السلخانة، في مشهد مأساوي هز أهالي المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال محمد عطية، شاهد عيان، إن كنت متواجدا في مكان الواقعة وشاهدت ما حدث بعيني، وما جرى لم يكن حادثا عرضيا، بل كان مشاجرة وقعت أمام المستشفى، وكان سائق السيارة طرفا أساسيا فيها، وقد حضر إلى مكان المشاجرة مستخدما سيارته، ولم تكن هناك أي سيارة أخرى تخصه في بداية الأحداث.

وأضاف عطية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن في بداية المشاجرة كانت السيارة متوقفة، وقد رأيت شخصا آخر غيره يقوم بركنها، ومع تصاعد الأحداث وتحول المشاجرة إلى اعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء والطوب، قام المذكور بركوب السيارة ودهس الأشخاص الذين كان يتشاجر معهم، محاولا الفرار من المكان.

وأشار شاهد عيان، إلى أن نتيجة لقيادته المتهورة، دهس عددا من الأشخاص أمام المستشفى، واستمر في السير حتى خرج إلى الشارع العام، وأكد أن تعلقت إحدى السيدات رحمها الله  بالسيارة، وظل المتهم يقود لمسافة تقارب ألفي متر دون أن يتوقف، رغم ملاحقة الأهالي له، حتى وصل إلى موقف السلخانة حيث توقف هناك.

وعقب الحادث، تجمهر عدد كبير من الأهالي الغاضبين في محيط مكان الواقعة، اعتراضا على ما حدث، فيما حاول السائق الفرار من موقع الحادث.

إلا أن الأجهزة الأمنية تدخلت على الفور، وتمكنت من إلقاء القبض على السائق، مع تدخل أمني عاجل للسيطرة على الموقف واحتواء حالة الغضب بين الأهالي.

