أسامة كمال: رجال الشرطة قادرون على مواجهة الجريمة بشكل استباقي

أكد الإعلامي أسامة كمال أن مشاركته السنوية في احتفالية عيد الشرطة تتيح له متابعة التطور الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية، خاصة من خلال المواد التسجيلية التي تعكس تحديث الأداء والقدرات داخل جهاز الشرطة.

وقال أسامة كمال، خلال تصريحات له على هامش احتفالية عيد الشرطة، بحأن المحتوى المعروض يعكس نقلات سريعة ومؤثرة داخل جهاز حيوي يمثل أساسًا للأمن والاستقرار، مشددًا على أن قيمة الأمن لا يشعر بها المواطن إلا عند غيابها.

وأشار كمال إلى أن دور الشرطة المصرية يمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع، متمنيًا دوام نعمة الأمن وقدرة رجال الشرطة على مواجهة الجريمة بشكل استباقي.