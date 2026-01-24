مرموش وسيمينو يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا بالإضافة إلى أنطوان سيمينو في خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ريندرز، برناردو سيلفا، رودرى

خط الهجوم: عمر مرموش، ريان شرقى، وأنطوان سيمينيو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط فقط.