مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف على نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا بالإضافة إلى أنطوان سيمينو في خط الهجوم.

وسجل عمر مرموش هدفًا رائعًا بعدما تلقى تمريرة من نونيز ليحولها في الشباك في الدقيقة 6 محرزًا الهدف الأول لمانشستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ريندرز، برناردو سيلفا، رودرى

خط الهجوم: عمر مرموش، ريان شرقى، وأنطوان سيمينيو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط فقط.