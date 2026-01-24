الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن ..فيديو

قالت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، رضوى هاشم، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام شهد إقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة كانت تهدف إلى الوصول لكل المصريين، بمختلف أعمارهم واهتماماتهم.

وأضافت رضوى هاشم خلال لقائها مع برنامج "أنا وهو وهي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر من 80% من الزوار خلال اليومين الماضيين كانوا من الشباب، مع حضور كبير من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة دولية متميزة تمثلها عشرات الجنسيات على أرض مصر.

وأوضحت هاشم أن المعرض أصبح بمثابة "جامعة دول عربية مصغرة"، إذ شمل جميع الأجنحة الرئيسية وأجنحة التراث وأماكن البيع، مشيرة إلى أن الإقبال خلال اليومين الأولين وصل إلى نحو مليون زائر، وهو رقم كبير يفرض على القائمين على التنظيم المزيد من الجهد لتسهيل حركة الزوار وضمان إتاحة الفرصة لذوي الهمم داخل المعرض.

وحول اللقطات الإنسانية والفعاليات المميزة، أشارت رضوى هاشم إلى إن المعرض شهد عشرات المشاهد المؤثرة، مثل جناح الطفل الذي يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، حيث حضر الأطفال الفائزون بجائزة الدولة "المبدع الصغير" لتوقيع كتبهم الأولى تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، إضافة إلى حضور عشرات المؤلفين الجدد والمصريين الذين احتفلوا بإنجازاتهم، مؤكدة أن الشباب المصري ما زال شغوفاً بالقراءة ومتفاعلاً مع الأنشطة الثقافية.

ولفتت هاشم إلى مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الجهود المبذولة لضمان مشاركة جميع الفئات في فعاليات المعرض، وتعزيز الثقافة والقراءة كممارسة اجتماعية لكل المصريين

