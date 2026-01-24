قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن ..فيديو

معرض الكتاب
معرض الكتاب
هاني حسين

قالت المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، رضوى هاشم، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام شهد إقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة كانت تهدف إلى الوصول لكل المصريين، بمختلف أعمارهم واهتماماتهم.

وأضافت رضوى هاشم خلال لقائها مع برنامج "أنا وهو وهي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر من 80% من الزوار خلال اليومين الماضيين كانوا من الشباب، مع حضور كبير من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة دولية متميزة تمثلها عشرات الجنسيات على أرض مصر.

وأوضحت هاشم أن المعرض أصبح بمثابة "جامعة دول عربية مصغرة"، إذ شمل جميع الأجنحة الرئيسية وأجنحة التراث وأماكن البيع، مشيرة إلى أن الإقبال خلال اليومين الأولين وصل إلى نحو مليون زائر، وهو رقم كبير يفرض على القائمين على التنظيم المزيد من الجهد لتسهيل حركة الزوار وضمان إتاحة الفرصة لذوي الهمم داخل المعرض.

وحول اللقطات الإنسانية والفعاليات المميزة، أشارت رضوى هاشم إلى إن المعرض شهد عشرات المشاهد المؤثرة، مثل جناح الطفل الذي يمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، حيث حضر الأطفال الفائزون بجائزة الدولة "المبدع الصغير" لتوقيع كتبهم الأولى تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، إضافة إلى حضور عشرات المؤلفين الجدد والمصريين الذين احتفلوا بإنجازاتهم، مؤكدة أن الشباب المصري ما زال شغوفاً بالقراءة ومتفاعلاً مع الأنشطة الثقافية.

ولفتت هاشم إلى مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الجهود المبذولة لضمان مشاركة جميع الفئات في فعاليات المعرض، وتعزيز الثقافة والقراءة كممارسة اجتماعية لكل المصريين
 

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

روسيا

روسيا تعلن تحرير بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف ومقتل 765 جنديا أوكرانيا

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

بسبب إيران .. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

أرشيفية

أمريكا .. اعتقال 6 محتجين في سان دييجو بعدما اقتحموا مكتب العمدة

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

