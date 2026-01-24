بعد إثارة الجدل.. وزير الشباب عن تصريحاته بمعرض الكتاب: محض حديث اقتطع من سياق المعنى العام

أثار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حالة من الجدل، بعدما قال خلال ندوة بمعرض الكتاب: "المولى عز وجل تجسد في أنبياء وكتب سماوية".

وخرج وزير الشباب والرياضة لتبرير تصريحاته والتي أثارت جدلا واسعاً حيث قال أشرف صبحي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أود أن أؤكد أن ما أثير حول كلمتي خلال فعاليات معرض الكتاب وفي معية واستضافة فضيلة مفتي الديار المصرية وكبار العلماء والأئمة بجناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب بمناسبة اشتراك شباب الوزارة في مبادرة القيم والأخلاق هو محض حديث اقطتع من سياق المعني العام لما أردت الإشارة إليه وكذا من السياق اللغوى لحديثي.

وتابع: “فما تناولته كان منصبا على ضرورة تمسك أبناءنا بما أنزله الله عز وجل من الكتب السماوية والتى أنزلت على الرسل والأنبياء من أخلاق وقيم ومثل عليا”.

وأتم: “وهي فيما أنزلت من الله عز وجل وجب التمسك بها والتسليم لها تسليما لا تشكيك فيه لأنها منزلة من الله عز وجل وقد ذكر رسول الله في حديثه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.. وقد ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم. أدبني ربي فأحسن تأديبي”.



وأوصل: “وهنا قصدت التجسيد معنا وخلقا وليس تشبيها لأنه جل فى علاه ليس كمثله شئ.. وعذرا أن لما فهمه البعض بالخطأ فيما اقتطع من حديث”.