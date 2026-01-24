قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
أخبار العالم

بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

اختتمت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، اليوم السبت، اليوم الثاني من محادثات السلام الثلاثية، التي جرت بوساطة أمريكية في أبو ظبي، ووصفتها كييف بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الهجمات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاجتماعات التي استمرت يومين في دولة الإمارات- وهي الأولى بصيغة ثلاثية منذ سنوات- ركزت على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب، والضمانات الأمنية اللازمة لجعل أي اتفاق ذا مصداقية، وذلك وفق ما نقلته مجلة «بولتيكو» الأوروبية.

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «قدّم وفدنا تقريره؛ وقد اختُتمت الاجتماعات في الإمارات… نوقشت العديد من القضايا، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة».

وشارك في المحادثات كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين من الأطراف الثلاثة. وضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم أوميروف ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، فيما مثّل روسيا مسؤولون من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. أما الوفد الأميركي فضم مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ومستشارين كباراً في البيت الأبيض.

وأوضح زيلينسكي أن الجانب الأمريكي طرح صيغاً محتملة لإضفاء الطابع الرسمي على أي تسوية مستقبلية، إضافة إلى الحاجة إلى مراقبة وإشراف أميركيين على أي وقف لإطلاق النار أو عملية سلام محتملة.

وأضاف: «نتيجة للاجتماعات التي عُقدت خلال هذين اليومين، اتفقت جميع الأطراف على رفع تقارير إلى عواصمها بشأن كل محور من محاور المفاوضات، والتنسيق بشأن الخطوات اللاحقة مع قياداتها»، مشيراً إلى أن الممثلين العسكريين حددوا قضايا لعقد اجتماع متابعة محتمل.

من جهتها، أفادت وكالة «تاس» الروسية بأن المحادثات أسفرت عن نتائج وقد تستمر خلال الأيام المقبلة.

وجاءت هذه الجهود الدبلوماسية على وقع أكبر هجوم جوي تشنه موسكو على أوكرانيا منذ بداية العام. وقال مسؤولون أوكرانيون إن مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ ضربت كييف وخاركيف ومدناً أخرى خلال الليل، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وترك ملايين السكان من دون كهرباء وتدفئة في ظل درجات حرارة تحت الصفر.

وكان زيلينسكي قد قال، أمس الجمعة، إنه «من المبكر جداً» استخلاص نتائج نهائية من المحادثات، مجدداً تأكيده أن أوكرانيا لن تقبل بالتنازلات الإقليمية التي تطالب بها موسكو.

