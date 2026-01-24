بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة

اختتمت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، اليوم السبت، اليوم الثاني من محادثات السلام الثلاثية، التي جرت بوساطة أمريكية في أبو ظبي، ووصفتها كييف بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الهجمات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاجتماعات التي استمرت يومين في دولة الإمارات- وهي الأولى بصيغة ثلاثية منذ سنوات- ركزت على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب، والضمانات الأمنية اللازمة لجعل أي اتفاق ذا مصداقية، وذلك وفق ما نقلته مجلة «بولتيكو» الأوروبية.

وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «قدّم وفدنا تقريره؛ وقد اختُتمت الاجتماعات في الإمارات… نوقشت العديد من القضايا، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة».

وشارك في المحادثات كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين من الأطراف الثلاثة. وضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم أوميروف ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، فيما مثّل روسيا مسؤولون من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. أما الوفد الأميركي فضم مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ومستشارين كباراً في البيت الأبيض.

وأوضح زيلينسكي أن الجانب الأمريكي طرح صيغاً محتملة لإضفاء الطابع الرسمي على أي تسوية مستقبلية، إضافة إلى الحاجة إلى مراقبة وإشراف أميركيين على أي وقف لإطلاق النار أو عملية سلام محتملة.

وأضاف: «نتيجة للاجتماعات التي عُقدت خلال هذين اليومين، اتفقت جميع الأطراف على رفع تقارير إلى عواصمها بشأن كل محور من محاور المفاوضات، والتنسيق بشأن الخطوات اللاحقة مع قياداتها»، مشيراً إلى أن الممثلين العسكريين حددوا قضايا لعقد اجتماع متابعة محتمل.

من جهتها، أفادت وكالة «تاس» الروسية بأن المحادثات أسفرت عن نتائج وقد تستمر خلال الأيام المقبلة.

وجاءت هذه الجهود الدبلوماسية على وقع أكبر هجوم جوي تشنه موسكو على أوكرانيا منذ بداية العام. وقال مسؤولون أوكرانيون إن مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ ضربت كييف وخاركيف ومدناً أخرى خلال الليل، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وترك ملايين السكان من دون كهرباء وتدفئة في ظل درجات حرارة تحت الصفر.

وكان زيلينسكي قد قال، أمس الجمعة، إنه «من المبكر جداً» استخلاص نتائج نهائية من المحادثات، مجدداً تأكيده أن أوكرانيا لن تقبل بالتنازلات الإقليمية التي تطالب بها موسكو.