نشأت الديهي يكشف لحظات دامعة في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس

علق الإعلامي نشأت الديهي على حضن الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد أبناء الشهداء خلال احتفالية الذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "كانت لحظة دامعة ولم يتمالك كل الحضور دموعهم التي انسابت رغما عنهم وهما يشاهدوا ابن الشهيد قد ايه مرارة الفراق ما أصعبها لحظات".

وأضاف "وزي الرئيس ما قال مهما عملنا كدولة ومؤسسات لن نعيد شهيد إلى أسرته ولا ضابط ارتقى شهيدا إلى أمه وإلى زوجته واللي راح راح والدنيا مش هتعوض ظفر واحد من هؤلاء وهذا ما قاله الرئيس في كلمته اليوم".

وتابع "الموضوع مش محتاج شرح والمشاعر واضحة، إحنا كنا موجودين في القاعة الجميع كانوا يبكوا دي مشاعر إنسانية، هذا الحضن دليل على أنه يفتقد حضن أبيه وهذه مشاعر محدش يقدر يتكلم فيها".

واستطرد "الابن كان يشعر بالأمان وربنا يجزي الرئيس خير، والرئيس قال القلب بيتقطع على ابن كل شهيد أنا مش هقدر ارجع لهم اللي راح وهذه من المشاهد الصعبة".

وأردف "الرئيس وجه كل الشهداء من حرب 48 وحتى الآن يتعمل لهم لجنة وهيئة رعاية اسر وأبناء الشهداء، والرئيس وجه البنوك نعمل وثيقة تأمين لكل ابن وابنة شهيد يحصل من خلالها على مبلغ لما يبقى عنده 21".