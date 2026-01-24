ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

عقدت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، ورشة عمل اليوم السبت استعدادا لبطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس التي تستضيفها مصر وتنطلق غدا الأحد.

شهدت ورشة العمل مشاركة 30 حكما مصريا وحكمين من الجزائر، وسمير عثمان مسئول الحكام بالبطولة ورضا كريم، الأمين العام لاتحاد شمال أفريقيا.

تستضيف مصر، غدًا الأحد، بطولة منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس، التي ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمؤهلة إلى بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الحالي، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.